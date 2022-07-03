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屏縣府開辦遙控無人機專業操作證培訓課 報名秒殺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，報名踴躍，招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，為回應民眾需求，室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練加開2梯次，30名調整到180名。圖／屏縣府交旅處提供
屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，報名踴躍，招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，為回應民眾需求，室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練加開2梯次，30名調整到180名。圖／屏縣府交旅處提供

無人機世代來臨，各行各業應用無人機改變工作型態，屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，課程免費，報名踴躍，培訓專班招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，交旅處指出，為回應民眾需求，將室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練加開2梯次，30名調整到180名。

交通旅遊處表示，培訓課程分室內講習及飛行訓練，昨天舉行室內講習，介紹台灣無人機空域、無人機介紹、操作證學科考試內容以及操作證術科考試內容四項，讓民眾了解無人機的使用及考照規定。

為讓學員們熟悉無人機術科考試情境，在屏東縣遙控無人機飛行場，讓學員在術科考試場地實際操作，縣府聘請交通部民航局無人機專業考官現場技術指導，輔導學員們熟悉無人機的學術科考照規定及如何操作。飛行練習在7月8日、15日下午1點到4點。

交旅處表示，培訓專班招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練也加開2梯次，由30名調整到180名。沒有報名到本次課程的民眾別難過，縣府在暑假期間舉辦2022屏東空中嘉年華系列活動，也會再舉辦培訓課程，相關資訊可關注屏縣府交通旅遊處網站（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）最新消息。

屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，報名踴躍，招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，為回應民眾需求，室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練加開2梯次，30名調整到180名。圖／屏縣府交旅處提供
屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，報名踴躍，招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，為回應民眾需求，室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練加開2梯次，30名調整到180名。圖／屏縣府交旅處提供
屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，報名踴躍，招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，為回應民眾需求，室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練加開2梯次，30名調整到180名。圖／屏縣府交旅處提供
屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，報名踴躍，招生資訊公布不到2小時，名額秒殺，為回應民眾需求，室內講習名額由原本100名調整到200名，飛行訓練加開2梯次，30名調整到180名。圖／屏縣府交旅處提供

屏東縣 民航局 交通部

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