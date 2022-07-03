原住民族文化園區35歲慶生 7月16日起至月底免費入園

位在屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區35歲，下半年度展開系列活動，將在7月16日推出年度樂舞新作「排灣族Ravar拉瓦爾群篇-記得我‧paqeneqenetju aken」首演發表，7月16日到31日免費入園，並加碼第1165萬3500名入園的遊客，可享終身免費入園優惠。

原住民族委員會副主委鍾興華說，原民文化園區的催生不是那麼容易，民國65年台灣省政府施政綱領，有一個保全山地文化政策，設置三地文化村，當時委託中央研究院民族學者擔任主持人，花4年田野調查，報告出爐三大本，過七年，民國76年，文化園區動土開幕。

鍾興華說，原住民族文化園區35年來兼具保存原民文化、學術研究與社會教育功能，是原住民文化領域領頭羊，扮演南島語系，南島民族語言的發展。歌舞藝術部分，如今北部、東部看到有文化園區影子。文化展演部分，園區扮演重要傳承角色。

鍾興華說，文化園區除表演藝術外，還有文物館、典藏重要文物，園區內有九十棟傳統建築，是按照日據時代田野調查，以一比一比例將傳統建築石板屋蓋起來，也是台灣首座唯一規模多戶外博物館，有完整的16族傳統建築及典藏文物，以及多樣的原住民族傳統植物種類與自然環境，是民眾認識原住民族文化最佳場域。

原民文化園區今年6月至12月舉辦系列活動慶生，包含「跳動的島嶼-宜德思‧盧信個展」、「南風搖擺市集」、「藝起唱再藝起跳」、「我和我的山林好友-杜寒菘個展」等，7月16日推出精心製作的年度樂舞新作「排灣族Ravar拉瓦爾群篇-記得我‧paqeneqenetju aken」首演發表舞。9月2日辦理，35周年慶紀念特展- Kemasi Maza，一系列的精彩活動提供民眾多元知性的旅遊選擇，是不可錯過的文化饗宴。