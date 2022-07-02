金門親子嘉年華來了 6大主題活動讓大小朋友玩得開心

為了迎接暑假的旅遊人潮，金門縣政府特別推出強檔「2022金門親子嘉年華」活動，有6大系列活動，縣長楊鎮浯今天主持宣傳記者會，強力行銷金門親子旅遊品牌，從音樂季、星光節、野營野餐樂與各種特色體驗遊程等，希望給親子、遊客多重選擇，讓你到金門的行程，可以從白天到夜晚都精彩。

包括金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家與各觀光旅遊公協會、合作業者今天下午都出席活動記者會，場面熱烈，大家都歡迎全國遊客到金門來旅遊。

楊鎮浯表示，過去兩年多來受疫情影響，許多觀光活動都沒辦法讓大家玩得盡興，隨著疫情和緩，縣府也開始做準備，配合中央日漸放寬的防疫管制措施，觀光處也規劃各項觀光活動，為迎接暑假，將主打親子嘉年華遊程、體驗式遊程，盛情歡迎親子和遊客到訪，六大系列多元主題的活動，盡展金門特色，滿足各年齡層遊客。

楊鎮浯說，此次除了與各鄉鎮的合作外，縣府的4所1廠和23家民間業者，也一起加入活動，共有六大主題，要讓所有好朋友在夏日期間一起到金門來，讓大家玩得開心。

縣府在7月陸續推出的親子嘉年華六大系列活動，包括：

1.金門夏日音樂季（7/26-7/28）─重量級藝人和樂團表演，還有歡樂親子樂園，以及美食小吃。

2.金門星光節（8/1-9/30）─展出充滿科幻感的星球謎航與侏儸紀恐龍等跨時空地景裝置藝術，讓遊客穿越星空銀河、蟲洞，進入時空旅程感受休羅紀中的恐龍。

3.金門親子體驗遊（8/1-9/30）─適合大小朋友參與，多樣有趣，如千錘百鍊─敲敲打打體驗、DIY綁高粱掃帚、手作風獅爺紅龜粿、剖蚵+DIY麵線..等多達45項。

4.陽翟看積木（8/1-9/30）─今年積木從室內移到戶外，開來了積木小火車，給小朋友乘坐，欣賞創意積木展，還有超大型積木，讓大小朋友共享沒有年齡分野的積木之旅。

5.官澳野餐趣（8/5-8/7）─精選台灣特色美食餐車，以及金門在地美食，還有草地音樂會，遊客可以坐在青草地上，輕吹微風，一邊享用美食，一邊觀賞互動表演，歡度悠閒時光。

6.后湖去野營（9月）─后湖海灘是遊客流連忘返的觀光聖地，白天精彩的水上活動過後，當夜幕慢慢拉下，浪漫星空緩緩登場，在這裡野營，可以躺在帳篷看星空尋找「夏季大三角」、目視壯觀銀河，聽浪濤聲到天明。