水頭港大型旅服中心廊道上梁 期許2年後新「國門」迎客

「水頭港大型旅客服務中心新建工程」岸間廊道上梁典禮，今天由縣長楊鎮浯等人親自主持，整體工程預計113年7月可以完工，楊鎮浯也期許，期盼疫情結束，小三通復航，能以全新「小國門」迎接旅客。

水頭港大型旅服中心新建工程岸間廊道上梁典禮今天舉行，楊鎮浯、行政院金馬服務中心執行長翁明志、交通部航港局副局長劉志鴻等人焚香祝禱，並在鋼梁上簽名後，鋼梁起升定位。隨後在縣港務處長何佩舉陪同下，楊鎮浯等人視察浮動碼頭增設工程。

楊鎮浯表示，上梁結束後象徵著旅客服務中心進入嶄新的里程碑，也代表著金門整體交通建設又往前邁進一步了。他強調，許多工程並沒辦法等到需求湧現後才來規劃，必須要有遠見跑才前頭，現在的水頭商港雖不符合縣民對「小國門」形象的期待，大型旅服中心新建工程歷經波折，但好在困難都一一克服，今天進入新的里程碑。他說，小三通雖然暫停2年多，相關工程不能停下腳步，期許疫情結束，小三通復航，以全新「小國門」迎接旅客。

劉志鴻說，他3年前來見證2千萬人次，當時推估很快就能迎來第3千萬旅客，沒想到後來就遇到疫情，他也提及而外島工程困難重重，水頭港大型旅服中心流標10次，才在2018年發包；期間又遇上廠商無法履約，重新於2020年11月開工，目前進度超前；盼疫情結束後，旅服中心也完工，提供優質旅運服務。

何佩舉表示，施工團隊如期在6月達成整體1樓樓板完成的里程碑，到6月30日止，預定進度22.92%，實際進度23.99%。目標是2024年取得使用執照，到時可望與對岸廈門五通3期新碼頭展開復航作業與對接工作，促進金門地區觀光發展。