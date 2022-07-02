金門親子嘉年華回來了 6大系列活動白天嗨到晚上

金門親子嘉年華回來了！金門縣長楊鎮浯今天表示，親子嘉年華因COVID-19疫情停辦2年，6大系列主題活動將陸續展開，從音樂季到特色體驗遊程，暑假期間讓親子白天嗨到夜晚。

迎接暑假旅遊旺季，楊鎮浯下午主持「2022金門親子嘉年華活動」宣傳記者會，行銷金門親子旅遊品牌。楊鎮浯表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，親子嘉年華已停辦2年，隨著中央放寬防疫管制措施，觀光處規劃各項觀光活動，主打親子嘉年華和體驗式遊程。

楊鎮浯受訪表示，親子嘉年華6大系列活動陸續登場，滿足各年齡層遊客。26日到28日金門夏日音樂季率先登場，網羅重量級藝人和樂團表演；隨後，8月1日到9月30日推出金門星光節、親子體驗遊和陽翟看積木。

「親子體驗遊」包括在地鋼刀特產業者提供的「千錘百鍊─敲敲打打體驗」、古寧頭社區協會辦理的石頭蚵農體驗等，多達45項。「陽翟看積木」開來積木小火車，給小朋友乘坐，還有超大型積木，讓大小朋友同享積木之旅。此外，「官澳野餐趣」8月5日到7日登場，「后湖去野營」也預定9月推出。

金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧和金沙鎮長吳有家及各觀光旅遊公協會、合作業者今天也出席，邀請全國遊客到金門旅遊。