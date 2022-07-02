澎湖海廢地景藝術節 8項大型作品吸睛

澎湖海上花火節結束，海廢地景藝術節接續在今天登場，海盒機械獸等8項大型藝術創作，均是取自海漂廢棄物。澎湖縣長賴峰偉鼓勵人人都彎下腰來撿拾海廢，讓澎湖變得更乾淨美麗。

澎湖國家風景區管理處首度推出海廢地景藝術節，今天由賴峰偉、議長劉陳昭玲、澎管處副處長洪志光、環保局長陳高樑等人共同主持開幕，以「怪獸遊樂園」為主軸，在馬公東衛石雕公園展出2個月，現場還有海廢走秀，格外引人注目。

澎管處長許宗民透過視訊表示，澎湖全島海岸線長達320公里，每年東北季風吹起，帶來世界各地的海廢，澎管處幾乎每天都動員志工等淨灘清理海廢，讓澎湖變成最美麗海灣，藝術家更利用海漂廢棄物創作出地景藝術，籍此來重視海洋環境。

賴峰偉與劉陳昭玲等人對藝術家將海廢轉化為藝術創作，表達肯定。賴峰偉並以米勒的「拾穗」畫作來比喻澎湖的「拾廢」，人人彎下腰來一起撿拾海廢，一起來守護，讓澎湖變得更乾淨美麗。

賴峰偉指出，澎湖3年來動員4萬5000人次淨灘，清理出650公噸海漂垃圾，分類後將可利用的海廢創作成藝術作品，達到海廢「循環、減廢、不浪費」的目標。

澎管處表示，藝術節邀請「垃圾治療團」、「小島家團隊」、「O2 Lab 海漂實驗室」等10名創作者，利用海漂廢棄物等素材，創作出東西方怪獸「鯤鵬」、「子宮」、「春日幻影獸」、「海盒機械獸」等8項大型創作作品，各自訴說著人類與海洋的故事。