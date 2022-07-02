快訊

不斷更新／外出注意！19縣市大雨特報 大雷雨轟炸4地

天花疫苗買太少被廠商「已讀不回」？指揮中心回應了

中職／霸帝士遭註銷 富邦悍將有2新洋投在等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／萬丹泥火山再噴漿破雙紀錄 泥漿清不完地方叫苦

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影

屏東萬丹泥火山6月底再爆漿，長期觀察泥火山動態的萬丹灣內村長陳玉意說，這一噴至少打破兩項紀錄，離上次噴發只有81天，應是最短時間再爆，因為相隔時間短，爆漿過程不到10小時結束，應也寫下最短紀錄。

泥火山噴發蔚為萬丹盛事，近年噴發地點多在皇源聖殿附近。11年前相隔約500公尺的赤山巖汞汙泥棄置場附近曾噴發，一度引發公安危機。文史工作者李明進調查，《重修台灣府志》記載，泥火山第一次噴發在清康熙61年間，原始噴發處在赤山巖附近鯉魚山，地方因此流傳不少鄉野奇談，主角都是鯉魚精。

專精地質調查的屏東大學總務長陳永森說，「人類生命有限，就地質演化角度，泥火山噴發少說有幾十萬年了，清康熙或許僅是人類有紀錄的第一次。」

「台灣南部有一條泥岩帶，從台南左鎮沿伸到高雄岡山燕巢再到屏東萬丹出海到琉球，泥火山跟知名月世界，都是典型泥岩惡地。」陳永森說，泥岩帶只要地底有足夠有機質和水分，一旦壓力達臨界點，泥岩就會透過裂隙溢湧而出，形成泥火山。

陳永森分析，泥岩、水及壓力，是泥火山形成三要件。墾丁國家公園的出火特別景觀是明顯對比，當地也蘊涵有機質，壓力達臨界點，點火就形成出火景觀，但少了泥岩跟水，呈現出截然不同景觀。

陳玉意說，泥火山今年在4月8日及6月28日兩度噴發，印象中30多年前，有一次連噴了三天三夜，應是噴發時間最長的一次，此外，平均一年噴發一到兩次，每次約持續10多小時。泥火山噴發時量測多次，中心溫度大約攝氏60度上下，每次噴發會瀰漫一股甲烷怪味。以前曾有人嘗試把泥漿固化燒磚，但時間一久會出現白華，有點像海砂，因成品不佳，泥漿再利用價值不高。

皇源聖殿義工說，泥火山上次噴發，曾找一輛35噸拖車清過，「短短幾分鐘車斗全滿」，噴發量不小。有人擔心一再爆漿，有無可能把地底掏空？甚至危及周遭建物安全？陳玉意笑說，「免驚啦！」皇源聖殿從1988年蓋到現在都沒事，比較苦惱的是周邊都是農田，皇源聖殿西邊有大片農田還堆積沒清完的泥漿，根本無法耕作，才叫人煩惱。

至於此次噴發前不久才發生地震，兩者是否有關聯？高雄師範大學地理學系教授齊士崢指出，泥火山噴發主要原因是氣體累積，與地震的關聯性須深入研究才能釐清。陳永森認為，地震跟泥火山噴漿都是種能量釋放，但兩者關聯性不高，最直白的說法是，地震帶與泥岩帶有沒有關聯，如果兩者差了十萬八千里，一在深層一在淺層，很難推斷兩者有關聯。

屏東萬丹泥火山6月底爆漿，噴口就在皇源聖殿外牆，噴發高度逾1公尺，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，噴口就在皇源聖殿外牆，噴發高度逾1公尺，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，有民眾跪在皇源聖殿外，取泥漿敷臉，相當逗趣。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，有民眾跪在皇源聖殿外，取泥漿敷臉，相當逗趣。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，噴發高度逾1公尺，聲勢驚人，吸引民眾觀看。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，噴發高度逾1公尺，聲勢驚人，吸引民眾觀看。記者劉學聖／攝影
泥火山近年噴發口都在皇源聖殿周邊，今年兩次噴發讓聖殿周邊布滿泥漿，左上蓮花池是多年前的噴漿處。記者劉學聖／攝影
泥火山近年噴發口都在皇源聖殿周邊，今年兩次噴發讓聖殿周邊布滿泥漿，左上蓮花池是多年前的噴漿處。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，噴口就在皇源聖殿外牆，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，噴口就在皇源聖殿外牆，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，泥漿溢流到附近農田，未及時清除難以耕作，讓農民相當苦惱。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山6月底爆漿，泥漿溢流到附近農田，未及時清除難以耕作，讓農民相當苦惱。記者劉學聖／攝影

泥火山 萬丹 地震

延伸閱讀

影／間隔不到3個月 萬丹泥火山再度噴發

影／你爽我艱苦！萬丹泥火山噴發 遊客做泥浴不知清泥苦

影／萬丹泥火山又噴發 網友追問：跟地震有關？

孫喊「阿嬤超猛的」 屏大樂齡大學銀髮學員表演電音三太子

相關新聞

左營運動中心啟用 陳其邁拚政績

國民黨高雄市長人選塵埃落定，尋求連任的高雄市長陳其邁近來明顯加密市政行程，日前才剛主持中正體育場拆除，昨到高雄國家體育場...

萬丹泥火山難發展觀光 關鍵點「噴發地點時間難捉摸」

屏東萬丹泥火山6月底再噴發，當地居民叫苦不迭直呼：「擱來啊！」但也有民眾專程從中北部驅車南下一睹奇景。還人開車搶搬高黏度...

影／萬丹泥火山再噴漿破雙紀錄 泥漿清不完地方叫苦

屏東萬丹泥火山6月底再爆漿，長期觀察泥火山動態的萬丹灣內村長陳玉意說，這一噴至少打破兩項紀錄，離上次噴發只有81天，應是...

大樹舊鐵橋人工濕地遭外來「銀合歡」入侵！高市編1千萬救生態

高雄大樹舊鐵橋人工濕地被市長陳其邁喻為「城市花園」、「解憂地」，其中占地65公頃的自然生態保育區，卻正遭外來強勢物種銀合...

蔡復一畫像修復過程搬上美國AIC年會 金門文資推向國際

負責修復金門首件國家重要古物「蔡復一畫像」修復師范定甫，今年5月帶著畫像的修復成果遠渡重洋，於美國文物保護協會舉辦的第5...

北高雄垃圾清運量不低於鬧區 民代呼籲應訂出減量策略

據前年數據指，北高雄梓官、彌陀兩區垃圾清運量多達1.1萬公噸，為體恤清潔隊員維護環境，及防疫期間的付出，地方民代與在地餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。