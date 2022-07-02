影／萬丹泥火山再噴漿破雙紀錄 泥漿清不完地方叫苦

屏東萬丹泥火山6月底再爆漿，長期觀察泥火山動態的萬丹灣內村長陳玉意說，這一噴至少打破兩項紀錄，離上次噴發只有81天，應是最短時間再爆，因為相隔時間短，爆漿過程不到10小時結束，應也寫下最短紀錄。

泥火山噴發蔚為萬丹盛事，近年噴發地點多在皇源聖殿附近。11年前相隔約500公尺的赤山巖汞汙泥棄置場附近曾噴發，一度引發公安危機。文史工作者李明進調查，《重修台灣府志》記載，泥火山第一次噴發在清康熙61年間，原始噴發處在赤山巖附近鯉魚山，地方因此流傳不少鄉野奇談，主角都是鯉魚精。

專精地質調查的屏東大學總務長陳永森說，「人類生命有限，就地質演化角度，泥火山噴發少說有幾十萬年了，清康熙或許僅是人類有紀錄的第一次。」

「台灣南部有一條泥岩帶，從台南左鎮沿伸到高雄岡山燕巢再到屏東萬丹出海到琉球，泥火山跟知名月世界，都是典型泥岩惡地。」陳永森說，泥岩帶只要地底有足夠有機質和水分，一旦壓力達臨界點，泥岩就會透過裂隙溢湧而出，形成泥火山。

陳永森分析，泥岩、水及壓力，是泥火山形成三要件。墾丁國家公園的出火特別景觀是明顯對比，當地也蘊涵有機質，壓力達臨界點，點火就形成出火景觀，但少了泥岩跟水，呈現出截然不同景觀。

陳玉意說，泥火山今年在4月8日及6月28日兩度噴發，印象中30多年前，有一次連噴了三天三夜，應是噴發時間最長的一次，此外，平均一年噴發一到兩次，每次約持續10多小時。泥火山噴發時量測多次，中心溫度大約攝氏60度上下，每次噴發會瀰漫一股甲烷怪味。以前曾有人嘗試把泥漿固化燒磚，但時間一久會出現白華，有點像海砂，因成品不佳，泥漿再利用價值不高。

皇源聖殿義工說，泥火山上次噴發，曾找一輛35噸拖車清過，「短短幾分鐘車斗全滿」，噴發量不小。有人擔心一再爆漿，有無可能把地底掏空？甚至危及周遭建物安全？陳玉意笑說，「免驚啦！」皇源聖殿從1988年蓋到現在都沒事，比較苦惱的是周邊都是農田，皇源聖殿西邊有大片農田還堆積沒清完的泥漿，根本無法耕作，才叫人煩惱。