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大樹舊鐵橋人工濕地遭外來「銀合歡」入侵！高市編1千萬救生態

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄大樹舊鐵橋自然生態保育區周緣的陸域，遭外來種銀合歡入侵，危及原生種生態。圖／高市水利局提供
高雄大樹舊鐵橋自然生態保育區周緣的陸域，遭外來種銀合歡入侵，危及原生種生態。圖／高市水利局提供

高雄大樹舊鐵橋人工濕地被市長陳其邁喻為「城市花園」、「解憂地」，其中占地65公頃的自然生態保育區，卻正遭外來強勢物種銀合歡入侵中，且有的銀合歡長得比人還高，已危及現地原生物種，高市水利局初估已蔓延約3.25公頃，為此2年內將編1000萬元清除，避免步入澎湖縣遭銀合歡攻陷的後塵。

大樹舊鐵橋人工濕地早年是河川高灘地，也被占地私設廟宇、排水惡臭，使用情況惡劣，經熱心志工投入整頓，2002年起營造成良好的濕地環境。

八八風災淹沒高灘地，縣市合併後再度分期復育，如今綠意盎然，搭配整建後的天空步道、大草原與假日市集，成為可以露營、野餐的休憩勝地，每年吸引逾12萬人次遊客。

高雄市長陳其邁今天前往視察，他指每次來舊鐵橋濕地堪稱是高雄的城市花園，每次來都充滿驚豔，心情不好時來走一下，更是豁然開朗。尤其舊鐵橋濕地在公私協力下，營造得很成功，串聯鄰近佛光山、斜張橋等景點，來了就不想走。

他說，大樹區是高雄旗美東九區的入口門戶，市府會再擴大舊鐵橋濕地保育計畫，成為示範點。當場他也見證高市野鳥協會與水利局完成簽約，將認養棲地，期許建構民間投入，政府支援的公私協力模式。

不過陳其邁口中的「城市花園」、「解憂地」，現也面臨銀合歡強勢威脅中。高市水利局總工程司蔡易勳表示，園區中占地65公頃、屬低密度開發的自然生態保育區，近年發現有遭銀合歡入侵，有的已長得比人高，目前初估約蔓延3.25公頃，且有擴大趨勢，如不趕快處理，會破壞柳樹、樟樹等原生樹種，衝擊濕地生態。

為此高雄水利局已編1000萬預算，將分兩年執行，第一年的500萬最快於9月執行，目前水利局已畫設出銀合歡移除區域，屆時除清除銀合歡，也會整頓鄰近步道與池道。

高市水利局總工程司蔡易勳（左）簡報時表示，大樹舊鐵橋人工濕地，近年遭銀合歡入侵，需速速清除。記者王昭月／攝影
高市水利局總工程司蔡易勳（左）簡報時表示，大樹舊鐵橋人工濕地，近年遭銀合歡入侵，需速速清除。記者王昭月／攝影
在市長陳其邁見證下，高雄市野鳥協會與高市水利局簽約，將認養部分區域營造成鳥類新棲地。記者王昭月／攝影
在市長陳其邁見證下，高雄市野鳥協會與高市水利局簽約，將認養部分區域營造成鳥類新棲地。記者王昭月／攝影
髙雄大樹舊鐵橋人工濕地被市長陳其邁（左二）喻為「城市花園」，但近年遭銀合歡入侵，水利局編1000萬預算清除。記者王昭月／攝影
髙雄大樹舊鐵橋人工濕地被市長陳其邁（左二）喻為「城市花園」，但近年遭銀合歡入侵，水利局編1000萬預算清除。記者王昭月／攝影

人工濕地 水利局 陳其邁

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