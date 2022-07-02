大樹舊鐵橋人工濕地遭外來「銀合歡」入侵！高市編1千萬救生態

高雄大樹舊鐵橋人工濕地被市長陳其邁喻為「城市花園」、「解憂地」，其中占地65公頃的自然生態保育區，卻正遭外來強勢物種銀合歡入侵中，且有的銀合歡長得比人還高，已危及現地原生物種，高市水利局初估已蔓延約3.25公頃，為此2年內將編1000萬元清除，避免步入澎湖縣遭銀合歡攻陷的後塵。

大樹舊鐵橋人工濕地早年是河川高灘地，也被占地私設廟宇、排水惡臭，使用情況惡劣，經熱心志工投入整頓，2002年起營造成良好的濕地環境。

八八風災淹沒高灘地，縣市合併後再度分期復育，如今綠意盎然，搭配整建後的天空步道、大草原與假日市集，成為可以露營、野餐的休憩勝地，每年吸引逾12萬人次遊客。

高雄市長陳其邁今天前往視察，他指每次來舊鐵橋濕地堪稱是高雄的城市花園，每次來都充滿驚豔，心情不好時來走一下，更是豁然開朗。尤其舊鐵橋濕地在公私協力下，營造得很成功，串聯鄰近佛光山、斜張橋等景點，來了就不想走。

他說，大樹區是高雄旗美東九區的入口門戶，市府會再擴大舊鐵橋濕地保育計畫，成為示範點。當場他也見證高市野鳥協會與水利局完成簽約，將認養棲地，期許建構民間投入，政府支援的公私協力模式。

不過陳其邁口中的「城市花園」、「解憂地」，現也面臨銀合歡強勢威脅中。高市水利局總工程司蔡易勳表示，園區中占地65公頃、屬低密度開發的自然生態保育區，近年發現有遭銀合歡入侵，有的已長得比人高，目前初估約蔓延3.25公頃，且有擴大趨勢，如不趕快處理，會破壞柳樹、樟樹等原生樹種，衝擊濕地生態。