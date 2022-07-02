蔡復一畫像修復過程搬上美國AIC年會 金門文資推向國際

負責修復金門首件國家重要古物「蔡復一畫像」修復師范定甫，今年5月帶著畫像的修復成果遠渡重洋，於美國文物保護協會舉辦的第50屆年會中，以「A Proven Case of Repainted Ming Dynasty Chinese Ancestor Portrait Painting〜被證實的重繪明代肖像繪畫」專題演講，與國際文物保護及修復界交流「蔡復一畫像」修復計畫案例，成功將金門的文化資產保存成果推上國際。

金門縣文化局表示，美國文物保護協會(AIC)主要是由美國文物修護相關領域人員所組成的專業組織，依修護材質或工作主題內容下設各小組，每年5月份定期舉辦為期3～5日與會千人規模的年度會議，透過審查遴選發表主題，讓各地的修護師進行修護專業資訊交流。

此次第50屆年會選在5月17日於洛杉磯舉辦，現場有超過一千人與會，另有虛擬會議參與者數百名。范定甫修復師團隊此次特地赴美發表「蔡復一畫像」修復案，與國際修復界分享金門縣這件重要的祖先畫像修復案例。

范定甫發表的內容，包括介紹蔡復一這位於晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物，於逝後追贈兵部尚書的金門祖先歷史背景及生平，2018年透過盧泰康教授及邵慶旺主任二位學者從歷史考證輔以科學檢測的調查研究下，確認該畫像畫作完成年代可上溯晚明天啟年間（十七世紀初；西元1625年），成功解鎖畫像的真實性與重要價值。

范定甫也就「蔡復一畫像」掛軸畫心嚴重損壞的情形進行說明，以及修復過程中最困難的畫紙上被不當重繪塗層移除的施作步驟，透過重繪塗料移除後顯現的明代繪畫風格線條，成為畫像繪畫年代最直接的證明，最終亦讓這件珍貴的金門祖宗畫像獲得文化部指定為國家重要古物，而這項修復工作成果更成為范定甫修復的文物中一個重要里程，也讓他決定帶著這項成果參加今年在美國辦理的年會。

除了畫像修復歷程簡介，修復團隊成員林怡瓊特別介紹，金門蔡厝蔡氏家族在每年冬至及蔡復一祭日的祭祀儀式中皆需掛出畫像蘊含的意義，以及畫像的裝裱格式尺寸存在的民俗意涵，並對複製畫像的處理方式進行說明。