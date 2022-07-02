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北高雄垃圾清運量不低於鬧區 民代呼籲應訂出減量策略

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
市議員宋立彬與在地餐飲業者媒合，暖心送上餐點，體恤平時辛苦的清潔隊員。圖／市議員宋立彬提供
市議員宋立彬與在地餐飲業者媒合，暖心送上餐點，體恤平時辛苦的清潔隊員。圖／市議員宋立彬提供

據前年數據指，北高雄梓官、彌陀兩區垃圾清運量多達1.1萬公噸，為體恤清潔隊員維護環境，及防疫期間的付出，地方民代與在地餐飲業者媒合，暖心送上餐點讓辛苦的清潔隊員享用，市議員宋立彬也呼籲市府，應針對不同行政區制定垃圾減量與資源回收的策略。

宋立彬指出，前年梓官、彌陀兩區年垃圾清運量都達1萬1000公噸，鄰近的永安區更高達5萬6000公噸，僅次於杉林、鳳山兩區，凸顯非都會行政區的區隊業務繁重。

宋立彬認為，在地區隊清運量並不低於高雄其他行政區，有鑑於高雄焚化爐垃圾處理量趨近全國最高，市府應針對不同行政區不同垃圾產出特性，因地制宜制定垃圾減量與資源回收的策略。

為體恤地方區隊清潔隊員辛勞，宋立彬與在地商餐飲業者合作，提供餐點供全體隊員享用。

另為提升區隊清潔隊員工作福祉，宋立彬呼籲，市府應加強對清潔隊員的健康權益照護，包括出勤前落實快篩測試與提供充足防疫相關設備，才能有效降低染疫的機率，讓清潔隊員有一個安全健康的工作環境。

市議員宋立彬與在地餐飲業者媒合，暖心送上餐點，體恤平時辛苦的清潔隊員。圖／市議員宋立彬提供
市議員宋立彬與在地餐飲業者媒合，暖心送上餐點，體恤平時辛苦的清潔隊員。圖／市議員宋立彬提供
宋立彬指出，前年梓官、彌陀兩區年垃圾清運量都達1萬1000公噸，鄰近的永安區更高達5萬6000公噸。記者陳弘逸／攝影
宋立彬指出，前年梓官、彌陀兩區年垃圾清運量都達1萬1000公噸，鄰近的永安區更高達5萬6000公噸。記者陳弘逸／攝影

資源回收

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