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影／雨天偷排不明廢液入大排 高雄居民自力救濟抓禍首
高雄大寮區傳出油品公司雨後偷排儲槽廢水進入灌溉大排，傾倒過程被居民現場目擊且錄影存證，議員王耀裕、邱于軒獲報到場勘查，譴責惡劣工廠不該偷排廢水汙染水源及作物。
環保局表示，遭檢舉工廠確實在清洗桶槽後將廢液直接排入大寮排水造成汙染，依違反廢棄物清理法裁罰14萬4000元。
昨天下午2點左右，大寮地區下起間歇性大雨，大寮里居民發現，住家附近大排出現白色一層疑似浮油的不明液體，居民往上游追溯發現一家油品公司正在傾倒不明液體，立即通報議員到場。
議員王耀裕說，居民反映當地大排遭人排放汙水不是第一次，附近有不少稻田，灌溉渠道遭汙染很要不得，違法行徑一定要重罰，不可以姑息。
議員邱于軒也說，6月22日拷潭里也有廢水汙染，一直沒抓到禍首，沒隔幾天又在大寮大排發生類似汙染事件，層出不窮的水汙染案件讓人氣憤，很多人覺得14萬裁罰過輕，主管機關應該更積極，非靠居民自力救濟才抓到。
市府環保局表示，有關昨民眾陳情大寮排水溝汙染一案，接報後立即派員稽查，經查是一家公司員工在廠內清洗貝克桶，桶內原裝有水性離型劑（含乳化劑、水蠟等成分），因內容物放置長久產生臭味，故清洗桶槽後廢液直接排入大寮排水幹線造成汙染，該廠廢液未委託合法清除處理，違反廢棄物清理法規定，裁罰14萬4000元。
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