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影／雨天偷排不明廢液入大排 高雄居民自力救濟抓禍首

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄大寮里居民發現，大排內出現白色一層疑似浮油的不明液體。圖／王耀裕提供
高雄大寮里居民發現，大排內出現白色一層疑似浮油的不明液體。圖／王耀裕提供

高雄大寮區傳出油品公司雨後偷排儲槽廢水進入灌溉大排，傾倒過程被居民現場目擊且錄影存證，議員王耀裕、邱于軒獲報到場勘查，譴責惡劣工廠不該偷排廢水汙染水源及作物。

環保局表示，遭檢舉工廠確實在清洗桶槽後將廢液直接排入大寮排水造成汙染，依違反廢棄物清理法裁罰14萬4000元。

昨天下午2點左右，大寮地區下起間歇性大雨，大寮里居民發現，住家附近大排出現白色一層疑似浮油的不明液體，居民往上游追溯發現一家油品公司正在傾倒不明液體，立即通報議員到場。

議員王耀裕說，居民反映當地大排遭人排放汙水不是第一次，附近有不少稻田，灌溉渠道遭汙染很要不得，違法行徑一定要重罰，不可以姑息。

議員邱于軒也說，6月22日拷潭里也有廢水汙染，一直沒抓到禍首，沒隔幾天又在大寮大排發生類似汙染事件，層出不窮的水汙染案件讓人氣憤，很多人覺得14萬裁罰過輕，主管機關應該更積極，非靠居民自力救濟才抓到。

市府環保局表示，有關昨民眾陳情大寮排水溝汙染一案，接報後立即派員稽查，經查是一家公司員工在廠內清洗貝克桶，桶內原裝有水性離型劑（含乳化劑、水蠟等成分），因內容物放置長久產生臭味，故清洗桶槽後廢液直接排入大寮排水幹線造成汙染，該廠廢液未委託合法清除處理，違反廢棄物清理法規定，裁罰14萬4000元。

高雄大寮里居民發現，大排內出現白色一層疑似浮油的不明液體。圖／高市環保局提供
高雄大寮里居民發現，大排內出現白色一層疑似浮油的不明液體。圖／高市環保局提供
工廠內儲放不少液體儲槽。圖／邱于軒提供
工廠內儲放不少液體儲槽。圖／邱于軒提供
大寮區一家位在光明二路的油品公司員工清洗貝克桶時傾倒廢液進入大排。圖／邱于軒提供
大寮區一家位在光明二路的油品公司員工清洗貝克桶時傾倒廢液進入大排。圖／邱于軒提供

邱于軒 廢棄物

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