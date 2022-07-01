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清景麟基金會暑假送大禮 偏鄉學童體驗teamLab藝術展

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
學生們看見自己塗鴉彩繪在圖紙上的動物作品透過3D科技投影在牆面上，還彷彿獲得生命般能與其他動物互動，感到新奇有趣。圖／聯合文創提供
學生們看見自己塗鴉彩繪在圖紙上的動物作品透過3D科技投影在牆面上，還彷彿獲得生命般能與其他動物互動，感到新奇有趣。圖／聯合文創提供

暑假首日，清景麟教育基金會邀美濃吉東國小師生到國立科學工藝博物館參觀超人氣的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」特展，這場視覺盛宴已在日本、巴黎、倫敦、紐約、墨爾本、新加坡、澳門、杜拜、北京及台北等地展出過，首度移師南台灣高雄，來自偏鄉的這群小嬌客，直呼好棒、好美。

美濃區吉東國小是全國第一所客家實驗學校，積極發展陶藝，校方2019年到2021年連續三年獲得清景麟教育基金會補助參加鶯歌陶瓷博物館舉辦的全國兒少陶藝獎，第1年獲得4件佳作，第2年4件優選，今年再參賽，有9件入選立體陶藝作品，在新增的平面陶盤彩繪項目也有2件入選，拿下全國最好的成績！

校方十分感謝清景麟教育基金會的扶植與贊助，2022年起提出金工紙藝計畫，未來將在客家美學上持續深耕推展。清景麟教育基金會昨在暑假首日，更送給吉東國小一份「美麗動人」的禮物，安排師生參觀「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」特展，來一場互動式美學洗禮，期許在世界級的感官刺激下，開展學童視野，激發無限想像力。

展場內有「與花共生的動物們II」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」、「小人所居住的桌子」、「光球管弦樂團」、「滑梯水果園」、「遠古神靈故事」、「天才跳房子」、「彩繪動物」與「彩繪動物立體紙模型」等9大各具特色的作品展區。

吉東國小二年級董衣禎小朋友對彩繪動物印象最為深刻，指看見自己塗鴉的動物作品透過3D科技投影在牆面上，竟能因為觸摸，而有驚嚇逃跑等各種反應，奇妙有趣極了！

「teamLab展」也為傳統跳房子遊戲注入新穎遊戲程式，以包覆式視覺空間串聯，跳躍在連續圖案後會延伸出互動影像變化，再結合活潑的音樂旋律加重共感體驗，當人們跳到水面上圓形、三角形和正方形上，會產生魚、蝴蝶與鳥等動物，移動跳耀的同時更創作出一首首獨特樂曲，師生們樂此不彼。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期持續至10月11日，現正值暑假期間，很適合大小朋友一起探險，打開天馬行空想像力，玩出屬於自己的全新共創體驗。

「光球管弦樂團」活潑的音樂旋律加重共感體驗。圖／聯合文創提供
「光球管弦樂團」活潑的音樂旋律加重共感體驗。圖／聯合文創提供
學生們一同塗鴉彩繪動物，進行藝術體驗。圖／聯合文創提供
學生們一同塗鴉彩繪動物，進行藝術體驗。圖／聯合文創提供
「天才跳房子」跳到水面圓形、三角形和正方形上，會產生魚、蝴蝶與鳥，連續跳踏許多相同的形狀，會出現更多的動物。圖／聯合文創提供
「天才跳房子」跳到水面圓形、三角形和正方形上，會產生魚、蝴蝶與鳥，連續跳踏許多相同的形狀，會出現更多的動物。圖／聯合文創提供
暑假第一天，吉東國小師生前來科工館參觀超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」。圖／聯合文創提供
暑假第一天，吉東國小師生前來科工館參觀超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」。圖／聯合文創提供

陶藝 遊樂園 博物館

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