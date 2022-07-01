高雄傍晚豪雨 岡山疑雷擊造成路面3.5公尺大坑疤

中央氣象局發布豪雨特報，高雄市易有短延時強降雨，同時還有雷擊及強陣風；岡山區、燕巢區今天下午有多處道路積水淹水，最深達20公分；另岡山南路、捷安路口疑遭雷擊導致路面破裂，造成直徑3.5公尺，深度約5至10公分的破損，目前該處內側車道已管制通行，待相關單位處理。

今天下午4時許有，因對流雲系發展旺盛，北高雄下起大雷雨，其中岡山南路、捷安路口南下路面，疑遭雷擊導致路面破損。

高雄工務段人員到場檢視，初步評估，可能造成路面毀損的原因，疑似是打雷直擊路面，導致路面表層破裂，形成圓弧形坑洞，初估寬為3.5公尺，深度約5至10公分。