不讓屏東縣刊專美於前 原民牡丹鄉刊變時尚刊物

屏東縣政府出版的Amazing Pingtung 雙月刊，去年改版後宛如時尚刊物的編排，大受好評，成了搶手刊物；位在恆春半島的原民牡丹鄉，也跳脫傳統政令宣導風格，去年找專業團隊編輯、採寫，最近出版今年度「牡丹好日子」鄉刊，充滿設計感的編排和有感情連結的人事物故事，鄉親反應出奇的好，看了直呼「有溫度、會感動，值得細讀!」。

牡丹鄉公所今年出版的鄉刊，顛覆過去死板的政令宣導手冊，刊物內容以鄉親視野和角度取材書寫，幼兒園孩童準備畢業典禮、部落文化健康站長輩跳水上芭蕾、國小金牌足球隊教練心路歷程、族語教師、部落小農、新住民、部落廚師、清潔隊員、旅外族人的生活點滴，彷彿一本記載地方大小事的地方誌，刻劃著牡丹鄉的文化、產業、旅遊等動人故事。

「看了會感動的刊物！」牡丹鄉民潘桂花說，今年的鄉刊以台26線牡丹鄉秘境段美麗風景為封面，第一眼就被吸引，翻閱發現，無論是部落文健站長者平日的生活與學習，社區導覽員帶遊客體驗部落文化，還是山林雞、菌種中心的新興林下經濟產業，或公路養護隊如何打理門面、守護路燈，都是與鄉民生活習習相關的大小事；牡丹鄉也是車單車和徒步環島必經地，鄉刊另有旅行專題，介紹秘境及部落補給站，讓遊客更認識牡丹。