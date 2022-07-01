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生逢亂世育子有方 榮服處為百歲榮民王彩戀婆婆慶生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣榮民服務處今日為金城鎮百歲榮民王彩戀婆婆慶生，家人圍繞，讓老人家笑開懷。圖／金門榮服處提供
金門縣榮民服務處今日為金城鎮百歲榮民王彩戀婆婆慶生，家人圍繞，讓老人家笑開懷。圖／金門榮服處提供

金門榮民服務處今日前往金城鎮百歲榮民王彩戀婆婆家慶生，處長游文勇代表輔導會主委馮世寬，致上金壽桃一座與總統府、行政院壽屏各一禎，並祝王彩戀生日快樂，王彩戀的家人都在場相陪，氣氛溫馨。

金門榮服處表示，王彩戀是自衛隊榮民，出生於12年次的她，生於金門島最動盪的時代，歷經古寧頭戰役、八二三砲戰等戰役，28歲時因祖父媒介，嫁到后浦南門許家，婚後才28天，丈夫即南下出洋落番印尼泗水，留任一新嫁婦與婆婆共同守護家庭，生活堪稱困苦。

王彩戀生有一子、也抱養一子，一如早期華僑社會之常態，王彩戀必須自力更生，早年先以女紅為業，製作鞋墊賣給阿兵哥，以及替民眾修改衣服，賺取微薄工資；後稍有積蓄，乃與人在後浦街合開布店，經濟情況較為好轉，方有餘資供應二子就讀大學，學成後皆投身教界，作育英才。

其子前金城國中校長許維民表示，老人家非常愛清潔，不論是道德操守，或是身履服裝，都我要求嚴謹，待人處事也十分講究禮數，經常都穿著一襲旗袍，十分注重儀容；老人家對政府照顧老人之社會福利及榮民服務處的關懷也非常滿意，常常告訴他們要感恩惜福，貢獻社會。

今天的慶生會，包括金門縣府縣民服務中心主任洪學文、金城鎮公所秘書陳欽進、金城鎮代表會主席陳天成及金城鎮西門里長楊雨川等人都出席，大家齊聲為王老太太唱生日歌，整個活動相當溫馨、熱鬧，讓老人家笑開懷。

游文勇表示，金門地區的女自衛隊榮民，身在當年動亂的時代，除須參加軍事訓練、協助輔助勤務，還要但擔負起照顧家庭的責任，其堅韌卓絕、刻苦耐勞的精神著實讓人感佩，榮服處將永遠秉持服務熱忱，結合社福資源，提供榮民眷長輩服務與照顧。

金門縣榮民服務處今日前往金城鎮百歲榮民王彩戀婆婆家慶生，並致上金壽桃，氣氛溫馨，老人家笑開懷。圖／金門榮服處提供
金門縣榮民服務處今日前往金城鎮百歲榮民王彩戀婆婆家慶生，並致上金壽桃，氣氛溫馨，老人家笑開懷。圖／金門榮服處提供
王彩戀老婆婆在兒子與媳婦的陪伴下，接受各界慶生，現場氣氛溫馨。圖／金門榮服處提供
王彩戀老婆婆在兒子與媳婦的陪伴下，接受各界慶生，現場氣氛溫馨。圖／金門榮服處提供

榮民 金門 婆婆

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