南橫復通人跟錢都來了 高雄桃源首家全家今梅蘭開幕

高雄市桃源區首家全家便利超商今天上午於南橫公路梅蘭部落熱鬧開幕，老闆楊登明表示，南橫全線有條件通車前全家就已來詢問開店意願，不到3個月的時間完成店面裝修，並邀在地青年返鄉工作，望讓在地人及遊客都能享受更便利的服務。

楊登明為少數在梅蘭部落的漢人居民，經營加油站、民宿及雜貨店等，他表示，山區每逢汛期，道路容易中斷，南橫或明霸克露橋一旦無法通行，都會危及店家經營，因此外地人不易來山上投資，在地人比較能承受這樣的風險。

在南橫即將通車的訊息傳出後，不少超商業者看準商機，紛紛希望搶占南橫市場，今年3月全家有意找楊登明了解開店意願及程序，在楊配合度高情況下迅速裝修，今天就舉行開幕儀式，開幕首日吸引不少遊客消費。

楊登明說，過去族人要到超商繳費、寄送包裹都需跑到數十公里外的桃源鬧區，超商開幕後除可造福鄉里，店員也主要找在地青年，讓青年看到有工作機會願意返鄉工作，另外「南橫三星」是不少登山客前往的主要目的，因此也請全家在店中規畫一面南橫三星地圖供登山客參考。