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南橫復通人跟錢都來了 高雄桃源首家全家今梅蘭開幕

聯合報／ 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導
高雄市桃源區首家全家超商今天上午於梅蘭部落正式開幕，店中一片牆上貼有南橫三星地圖，方便登山客前往。圖／讀者提供
高雄市桃源區首家全家超商今天上午於梅蘭部落正式開幕，店中一片牆上貼有南橫三星地圖，方便登山客前往。圖／讀者提供

高雄市桃源區首家全家便利超商今天上午於南橫公路梅蘭部落熱鬧開幕，老闆楊登明表示，南橫全線有條件通車前全家就已來詢問開店意願，不到3個月的時間完成店面裝修，並邀在地青年返鄉工作，望讓在地人及遊客都能享受更便利的服務。

楊登明為少數在梅蘭部落的漢人居民，經營加油站、民宿及雜貨店等，他表示，山區每逢汛期，道路容易中斷，南橫或明霸克露橋一旦無法通行，都會危及店家經營，因此外地人不易來山上投資，在地人比較能承受這樣的風險。

在南橫即將通車的訊息傳出後，不少超商業者看準商機，紛紛希望搶占南橫市場，今年3月全家有意找楊登明了解開店意願及程序，在楊配合度高情況下迅速裝修，今天就舉行開幕儀式，開幕首日吸引不少遊客消費。

楊登明說，過去族人要到超商繳費、寄送包裹都需跑到數十公里外的桃源鬧區，超商開幕後除可造福鄉里，店員也主要找在地青年，讓青年看到有工作機會願意返鄉工作，另外「南橫三星」是不少登山客前往的主要目的，因此也請全家在店中規畫一面南橫三星地圖供登山客參考。

針對原來營業的雜貨店，楊登明則轉型改販售五金百貨、農特產及日常用品，與超商做出市場區隔。為配合當地作息，超商營業時間為每天上午5點半至晚上10點，如遇到上山路段封路，將主要販售冷凍食品，讓居民及遊客有東西吃。

高雄市桃源區首家全家超商今天上午於梅蘭部落正式開幕，店中一片牆上貼有南橫三星地圖，方便登山客前往。圖／讀者提供
高雄市桃源區首家全家超商今天上午於梅蘭部落正式開幕，店中一片牆上貼有南橫三星地圖，方便登山客前往。圖／讀者提供
高雄市桃源區梅蘭部落因有加油站及不少民宿，許多遊客晚上會夜宿在此，隔天一早再前往埡口，超商開幕後將吸引遊客消費也讓居民生活更便利。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區梅蘭部落因有加油站及不少民宿，許多遊客晚上會夜宿在此，隔天一早再前往埡口，超商開幕後將吸引遊客消費也讓居民生活更便利。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區梅蘭部落少數漢人楊登明經營加油站、民宿及雜貨店，為服務鄉里與全家合作開超商，今天開幕。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區梅蘭部落少數漢人楊登明經營加油站、民宿及雜貨店，為服務鄉里與全家合作開超商，今天開幕。記者陳玫伶／攝影

南橫 超商

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