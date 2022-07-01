高雄左營運動中心「距台積電最近」 今早盛大啟用！

位於高雄國家體場尾翼的「左營運動中心」今天啟用，委由財團法人高雄市基督教青年會（YMCA）經營，是從寶寶到爺奶都適用的全齡運動場館，市長陳其邁指這處運動中心距台積電最近，距國訓中心僅一街之隔，這是高市第四4座運動中心，全市目標是打造13座。

高市府2011年接管曾舉辦世界運動會等賽事的高雄國家體育場，其中體育場尾翼空間曾由青年局進駐，青年局遷移至鳳山行政中心後，現地引進民間資源，，打造為左營運動中心，委由YMCA經營，6月27日起試營運，回響不惡。

「左營運動中心」今天啟用，在地藍綠陣營民代及地方里長均到場同賀，市長陳其邁與YMCA董事長吳安德偕立委劉世芳等民代共同揭牌，陳其邁還大方邀請 與會的民代進場驗收。

左營運動中心有專為BABY幼兒開設的親水泳池、健身房、體適能、空中瑜珈及適合長輩運動休憩的智能環狀運動教室，號稱採平價消費，國際級享受，幾乎從寶寶到爺奶都適用。

YMCA左營運動中心執行長蔡政甫說，此地約投入千萬元打造，民眾可依自身使用需求購買單次使用券、健身卡或課程分享券；日後周圍草皮空間也會設計幼兒足球、平衡車等多元課程，讓大家一起來運動。

陳其邁說，這是繼鳳山、苓雅、大寮後第4座運動中心，距離台積電最近的一座，包括左營、右昌、莒光一帶周遭運動人口非常多，希望將來能成為長輩及親子都適用的運動中心。高市目標是13座運動中心，4座已啟用，岡山等3座即將動工。