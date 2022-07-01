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影／迎接疫後暑假旅遊人潮 屏東海生館創意活動吸客

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影
屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影

為迎接疫情趨緩後的暑假旅遊潮，屏東海生館暑期推出結合夜宿的2天1夜海洋親子營外，今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動至10月10日，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚，還可搭上特別設置的魟魚班機，跟著魟魚徜徉於大洋中，感受海底遼闊且多樣的景色。

海景公司企劃部經理毛智瑋說，軟骨魚類的魟魚，遠古時代就出現地球，種類繁多，棲息海域也分布極廣，從溫帶海域到淡水都有；暑期全新「魟魚飛行日誌」，將魟魚於海中遨遊的姿態，融合台灣水域館最大的生態展示缸大洋池，打造虛實整合的環繞沉浸式投影場域，民眾踏入這個壯闊的海洋世界，彷彿被寧靜的大洋包圍，不僅可認識大洋池展示的魟魚，包含叉頭燕魟、眼斑鴨嘴燕魟等，更可以透過沉浸式投影認識各種不同魟魚的姿態樣貌，感受海洋豐沛的生命力。

他說，被稱為「海中飛行者」的魟魚，特別是燕魟在海中優游的身影，因翅膀形狀的胸鰭及上下擺動方式，如同在寬闊的海中飛行一般，優雅的姿態令人著迷，館竹特別以魟魚飛行意象，於海藻森林3樓廊道打造魟魚航班打卡裝置，民眾可隨著各種拍照裝置，包含航班時刻表、出境口立牌等，打造如同出境的氛圍，帶領民眾猶如登上魟魚航班，下潛到海底世界，穿越大洋、珊瑚礁、藻林海域，彷彿魟魚般飛翔在海洋中，感受不同海底景色與魟魚的曼妙姿態。

海生館每天安排3場大洋池餵食解說，在解說員帶領下認識魟魚的生態知識和觀察魟魚進食的萌樣；暑期每周末現場還有科教活動讓民眾現場報名免費參加，透過寓教於樂的方式認識魟魚的有趣小知識；民眾可於活動期間加入海生館官方LINE帳號參加魟魚航線里程集點活動，前進館內三大展示館尋找魟魚身影，集點完成可獲得海生館特製的海洋插畫徽章。活動期間於館內消費滿399元並追蹤海生館任一社群帳號，更可獲贈聯名限量版鯊魚珊瑚親子口罩一組，讓民眾身心都獲得療癒。

屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影
屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影
屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影
屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影
屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影
屏東海生館今天起推出「魟魚飛行日誌」限定活動，透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影和生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚。記者潘欣中／攝影

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