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影／金門老麵包店賣香蕉？業者研發仿真香蕉酥大受歡迎
哇！好像真的香蕉。金門知名的「我家蛋糕」老闆黃奕禧繼先前推出仿真「芋頭酥」後，最近又有新產品～「仿真香蕉」，看起來就像真的香蕉一樣，獨特的鳳梨椰果口感，搭配微妙微俏的造型，讓不少人看了相當驚艷，不少客人慕名前來購買。
黃奕禧說，他在1年多前推出仿真麵包系列，大受好評，這段時間，他一直在想研發新產品，因為他母親有自己種香蕉，某天看到新採收的香蕉，讓他覺得香蕉的造型很可愛，於是靈機一動，試試做「仿真香蕉」，他利用酥皮做法，捏出香蕉造型，內餡包著鳳梨椰果，口感相當搭配。
黃奕禧透露，他的仿真系列，目前已有芋頭、地瓜、馬鈴薯與香蕉，下一步還打算應景推出「仿真西瓜」，相信在炎炎夏日下，會很受歡迎。
黃奕禧的女兒黃姵瑜也補充說，最近剛好放暑假，很多家長都特別來購買，可愛的「仿真香蕉酥」給小朋友吃，不少人好奇為何內餡不是香蕉，她也解釋，因為香蕉餡比較容易壞，所以初步先推鳳梨椰果口味，香蕉內餡的部分還在調整改良中。
黃奕禧父女最近也著手開發禮盒包裝，吸引不少台灣公司行號跨海團購，他說，不少人都說，打開禮盒的剎那，覺得很驚喜，因為從來沒看過那麼像的，且每個都是純手工的，保證獨一無二的。
為了方便客人嚐鮮，店內的「仿真麵包」系列，有環保輕包裝與禮盒包裝，6個售價200多元，禮盒則是300多元起跳；黃姵瑜說，有遊客一買就是10盒，成為沙美地區新的伴手禮。
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