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馬糞海膽開放採捕 馬公漁市場低調開賣

中央社／ 澎湖縣1日電
澎湖馬糞海膽今天開放採捕，馬公漁市場也低調開賣，只有零星攤位銷售，每顆售價約在新台幣100元上下。中央社
澎湖馬糞海膽今天開放採捕，馬公漁市場也低調開賣，只有零星攤位銷售，每顆售價約在新台幣100元上下。中央社

澎湖馬糞海膽今天開放採捕，馬公漁市場也低調開賣，只有零星攤位銷售，每顆售價約在新台幣100元上下，比以往上漲，但仍被搶購嚐鮮。

馬糞海膽今天開放採捕，由於日前海洋公民基金會與台灣動物研究會對於海膽族群銳減，籲請縣府禁捕，讓海膽族群量恢復機會。馬公漁市場今天僅有零星攤販低調開賣，每顆海膽依大小約100元上下，若需經處理則每顆150元，價格雖比以往上漲，但仍被搶購嚐鮮。

一名漁販表示，海膽開放採捕，以往都會進場交給攤商銷售，但現在採捕後，大都自行處理，直接交貨給餐廳或自行上網銷售，市場上只有零星的數量。

澎湖縣政府宣布，馬糞海膽自7月1日起至8月31日開放採捕殼徑8公分以上海膽，馬公警分局一早也到市場巡察，並未發現有違規者。

馬公 海膽 澎湖

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