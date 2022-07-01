好康！台灣設計展在高雄 青年局免費改造設計你的家

2022台灣文博會與台灣設計展雙雙在高雄登場，高雄市政府啟動「台灣設計設計台灣」系列活動，青年局首發場為「青年租屋改造計畫」，引起青年族群關注。

青年局攜手頗具知名度的YouTuber「小宅實驗」，鎖定在高雄市租屋、初入社會、經濟尚未穩固的青年，協助提升居家環境品質，透過徵件計畫，選出10組租屋空間進行軟裝改造，報名自7月1日起至7月15日截止，歡迎有興趣的民眾報名參加，就有機會免費打造改善自家空間。

青年局長張以理說，台灣設計設計台灣是希望用設計改變生活、改造城市，青年局以青年設計、產業創新與青年安居為核心，特別推出「青年租屋改造計畫」，用空間設計的角度切入，協助青年以設計思維改造生活，同時讓市民朋友了解到設計服務產業的創新發展，讓根留高雄的租屋青年擁有良好的住屋品質，感受設計帶來的改變。

活動徵求對租屋環境有故事有理念的10組青年租屋案件，邀請同為高雄年輕人的「小宅實驗」Penny與租屋青年一起動手改造，在創新改造與用戶經驗來回討論的精進過程中，讓「設計」不再只是一場藝術展覽，還能走進你的家，鼓勵民眾運用創意設計解決問題，也向移居青年傳達，即便房子是租來的，生活依然可以充滿設計力。

張以理也是學習設計出身，他說，青年局希望透過改造過程，了解這群青年朋友們，在高雄發展的故事、對在地生活的情感與租屋環境改造後的期待，透過全程影像紀錄居家軟裝的布置過程，向市民傳達透過小小的布置預算，也能將租屋處打造出兼具舒適與質感的空間。

徵件參與者需要符合以下條件，包括在高雄租屋、目前居住總坪數為15坪以下、年齡為18-30歲、並提供房屋租賃契約證明與房東授權改造同意書。此外，報名表需提供關於自己以及在高雄築夢的故事、想改造的原因理念、對於空間改造設計的初步概念與提供租屋環境介紹。

符合條件並完成以上報名步驟，就有機會獲得評審以及設計團隊的青睞，由「小宅實驗」Penny親自到府與你一起動手改造租屋空間，還有多項贊助的家具家飾軟裝，免費為你提升居家環境氛圍。