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暑假來屏東看小小兵《神偷奶爸大視界》7月1日起屏菸登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「神偷奶爸大視界」小小兵特展7月1日起到9月25日在屏菸1936文化基地開展。圖／取自潘孟安臉書
「神偷奶爸大視界」小小兵特展7月1日起到9月25日在屏菸1936文化基地開展。圖／取自潘孟安臉書

《神偷奶爸》系列電影魅力席捲全球，《神偷奶爸大視界》世界巡迴特展歷經不同城市的巡演，7月1日至9月25日，在屏菸1936文化基地登場。

屏東縣政府表示，展覽在屏菸10號倉庫打造真實電影場景還原，無接縫地貫穿小小兵曾登場過的各部作品，提供粉絲沉浸式體驗空間，包含環型劇院、電影展示畫廊、壞蛋格魯的邪惡研究室、充滿夢想的女孩們房間、搞笑反派大集合、小小兵互動遊戲區、小小兵年代區及周邊商售區，透過大量的細節堆砌，讓觀眾得以完全沉浸在《神偷奶爸》電影系列的世界之中。

除了夢幻拍照場景外，也有多種與角色互動小遊戲，在格魯實驗室一起參與邪惡計畫，製作你獨特的放屁槍；在夢幻女孩房牆上塗鴉、與巨大獨角獸互動；還有勁舞派對、記憶大考驗、蒐集香蕉等，絕對讓大人小孩都能盡情玩樂，各種有趣關卡等你來挑戰。

除了展區，屏菸基地與演藝廳，擺放超大小小兵現身，7月1日開展，有小小兵人偶見面會。文化處說，《神偷奶爸大視界》屏菸特展，早鳥票6月20日開賣，現場全票原價299元，學生優惠票249元，6月20日至30日早鳥雙人票只要380元、早鳥三人票500元。

購票請上超商ibon 售票系統、全網 FamiPort及線上KLOOK 、KKDAY 、 GOMAJI。相關資訊請上屏菸1936文化基地臉書：https://www.facebook.com/pt1936/

電影 屏東縣政府

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