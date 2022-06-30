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萬巒客家聚落「劉氏大我祖堂」 進行修繕保存客家文化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供

屏東縣萬巒鄉五溝水聚落群是全台首座文資法指定客家聚落，也是全台唯一歷史聚落兼具自然湧泉生態場域。屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。

縣府客家事務處指出，萬巒鄉五溝水聚落劉氏家族，在彭城堂第12世劉大我公，在1869年間建立「西盛路彭城堂／劉氏大我祖堂」，在五溝水聚落生根。透過計畫調查，針對劉氏大我祖堂進行再利用，規畫設計與後續整體建築物修復工程，除活化再利用，結合文化觀光建物導覽系統，妥善保存劉氏大我祖堂整體建築，讓大眾了解歷史文化脈絡，供未來五溝水聚落導覽和相關教育用途使用，並希望此能作為聚落內示範性的再造活化案例。

客務處指出，建築物年代久遠，考量安全性及祖堂文化價值，縣府展開修復計畫，總經費2000萬元，由客家委員會、屏縣政府及所有權人籌措支應，文化資產保存並非易事，期待本計畫在政府機關與人民共同努力下，成為客家文化傳承的里程碑。

今舉行開工暨祭拜儀式，縣長潘孟安、地方仕紳及劉家宗親等親臨現場，劉家後代、退休校長劉仕彩說，未來修繕後，盼能延續發揚光大客家讀書精神。

客務處表示，劉氏大我祖堂現階段仍有住戶居住，正廳供奉劉氏先祖的牌位，是劉氏宗親們的集體記憶場域，每年傳統過年、祭祖時節，仍是劉氏宗親群聚的地點。期待夥房建築的修繕工作能夠讓宗親們在聚落內其他同姓、但無血緣關係的村民，接受客家傳統文化洗禮的場域，讓祖堂內外充滿原有的「人氣」，廚房大灶重新升火，凝聚傳統客庄的生活中心與民生必需，提供體驗民眾不一樣的客庄氛圍，完工後可作為五溝水聚落在推動觀光導覽時的重要場域空間之一。

屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供
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屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。圖／屏縣府客家事務處提供

建築 屏東縣 客家文化 文化資產

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