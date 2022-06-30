萬巒客家聚落「劉氏大我祖堂」 進行修繕保存客家文化

屏東縣萬巒鄉五溝水聚落群是全台首座文資法指定客家聚落，也是全台唯一歷史聚落兼具自然湧泉生態場域。屏東縣府客家事務處針對五溝水聚落的劉氏家族，「劉氏大我祖堂」展開整體修繕與教育導覽系統建置工程，今舉行開工暨祭拜儀式，見證客家文化保存亮麗新頁。

縣府客家事務處指出，萬巒鄉五溝水聚落劉氏家族，在彭城堂第12世劉大我公，在1869年間建立「西盛路彭城堂／劉氏大我祖堂」，在五溝水聚落生根。透過計畫調查，針對劉氏大我祖堂進行再利用，規畫設計與後續整體建築物修復工程，除活化再利用，結合文化觀光建物導覽系統，妥善保存劉氏大我祖堂整體建築，讓大眾了解歷史文化脈絡，供未來五溝水聚落導覽和相關教育用途使用，並希望此能作為聚落內示範性的再造活化案例。

客務處指出，建築物年代久遠，考量安全性及祖堂文化價值，縣府展開修復計畫，總經費2000萬元，由客家委員會、屏縣政府及所有權人籌措支應，文化資產保存並非易事，期待本計畫在政府機關與人民共同努力下，成為客家文化傳承的里程碑。

今舉行開工暨祭拜儀式，縣長潘孟安、地方仕紳及劉家宗親等親臨現場，劉家後代、退休校長劉仕彩說，未來修繕後，盼能延續發揚光大客家讀書精神。