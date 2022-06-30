放暑假 屏東輝瑞兒童疫苗第二劑入校施打4天完成

疫情緩步下降，屏東縣今新增1571例確診個案，明天放暑假，屏東縣府本周起4天完成到校接種輝瑞兒童疫苗第二劑，166學校、7572名孩子在校接種，接種率達85.56％。

縣府提醒，這兩周請家長持續關心孩子們的健康狀況，多休息、多喝水，不要劇烈運動。滿5歲但尚未施打第1.2劑的孩子，請家長到各合約院所及33鄉鎮衛生所預約接種，時段都已公告在衛生局官網。

衛生局指出，6個月至5歲的孩子，等幼童莫德納疫苗到貨後，屏東就會配合指揮中新的規劃盡速來為孩子們施打，請家長放心。縣府配合中央流行疫情指揮中心指引，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施，請民眾遵守規定。