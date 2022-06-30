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放暑假 屏東輝瑞兒童疫苗第二劑入校施打4天完成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府本周起歷時4天完成到校接種輝瑞兒童疫苗第二劑，166學校、7572名孩子在校接種，接種率達85.56％。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周起歷時4天完成到校接種輝瑞兒童疫苗第二劑，166學校、7572名孩子在校接種，接種率達85.56％。圖／屏東縣府提供

疫情緩步下降，屏東縣今新增1571例確診個案，明天放暑假，屏東縣府本周起4天完成到校接種輝瑞兒童疫苗第二劑，166學校、7572名孩子在校接種，接種率達85.56％。

縣府提醒，這兩周請家長持續關心孩子們的健康狀況，多休息、多喝水，不要劇烈運動。滿5歲但尚未施打第1.2劑的孩子，請家長到各合約院所及33鄉鎮衛生所預約接種，時段都已公告在衛生局官網。

衛生局指出，6個月至5歲的孩子，等幼童莫德納疫苗到貨後，屏東就會配合指揮中新的規劃盡速來為孩子們施打，請家長放心。縣府配合中央流行疫情指揮中心指引，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施，請民眾遵守規定。

衛生局表示，今上午首批Novavax疫苗50.4萬劑抵台，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次、第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml，預計最快7月8日起提供接種，屏縣依中央撥配疫苗數量及期程規畫疫苗施打作業。

屏東縣府本周起歷時4天完成到校接種輝瑞兒童疫苗第二劑，166學校、7572名孩子在校接種，接種率達85.56％。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周起歷時4天完成到校接種輝瑞兒童疫苗第二劑，166學校、7572名孩子在校接種，接種率達85.56％。圖／屏東縣府提供

衛生局 莫德納疫苗 屏東縣

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