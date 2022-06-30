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高雄「左營機20」都更評選案 權利金砍一半並展延3個月
受俄烏及疫情等國際情勢影響，高市都市計畫發展局今公布，原至7月4日截止申請的高雄左營區機關用地(機20)都更事業公開評選案將展延3個月，申請人取得建築執照前繳交的權利金比例也砍一半，由30%降到15%。
高市都發局表示，「機20」都更事業公開評選案於今年3月7日公告招商，原申請截止日為今年7月4日止，因應疫情及國際情勢轉變，為讓潛在投資申請人能充分評估及備標，申請人取得建築執照前繳交的權利金比例將由30％降為15%，受理申請文件止日則延至今年10月4日。
都發局說明，4月中旬起，新冠肺炎疫情升溫，迄6月底高雄仍屬疫情高原期，其中左營機20都更事業公開評選實施者案，在公告招商期間陸續收到潛在申請人反映，因疫情擴散，勞力不足、營建成本變動劇烈及央行升息，均影響備標。市府為求市場公平，讓更多潛在申請人得以投標，因此發布第二次補充公告。
都發局指在半導體產業S廊帶經濟發展政策下，位在省道台1線及國道10號交會處的「左營機20」用，交通便捷，周邊生活機能完善，極具住宅發展潛力。今年3月都發局分別在北、高兩地舉辦投資說明會，吸引超過80家以上建設公司、資產管理公司、公會及顧問公司等潛在申請者參與，目前已有24家購買標單。
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