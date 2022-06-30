金門中心圖書館及美術館競圖 潘冀建築團隊獲首獎

金門縣中心圖書館及美術館新建工程近來舉辦公開競圖，經過兩階段激烈競爭，由潘冀聯合建築師事務所團隊贏得設計首獎，該案評選委員會表示，首獎團隊對於基地特色及金門在地了解非常深入，也兼顧地形及永續元素；金門工務處表示，接下來將做後續簽約及合作，成就金門新文化地標。

該案評選委員會表示，首獎團隊對於基地特色及金門在地的了解非常深入且透徹，同時首獎團隊對建築設計的熱情與創意，都在這次的作品中完整的表達出來，尤其對基地本身的特殊地形的回應及永續生態設計及對土地尊重的態度，亦讓評選委員感到非常的佩服。

工務處工程企劃科指出，新建工程基地位於金門島橫向主要幹道伯玉路中段位置，面積約3.8公頃，建造費用約10.65億元，案子吸引全國27位一流建築師好手都加入投標行列，提出精湛的創意與一流水準作品。

第一階段入圍的5家建築師團隊，各自帶著精心設計的圖面及模型親自向評選委員會簡報，經過6月29及30日2天的激烈競爭，結果終於在6月30日下午於台北國際會議中心201會議室正式對外宣佈。

工務處說明，將在首獎團隊公布後，進行後續之簽約手續及細部的建築設計工作，對於未來在工程的品質管控與監督，將與建築師團隊密切合作，務期本案能如期、如質的順利完工，成就這一代表金門的新文化標地建築。

金門縣副縣長李增財親自公布競圖結果及頒獎並表示，對於決選首獎精彩的作品及高品質的展現極具驕傲與信心，縣長楊鎮浯也代表全體金門縣民對於參與這次競圖的27間優秀建築設計團隊表達感謝之意，感謝他們為金門縣的藝文建設所付出及努力。