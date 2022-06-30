高雄林園公11設紅土球場、捷運站 地方意見不一

高市運發局日前召開林園紅土網球場公聽會，拍板在公11號公園內設置紅土網球場，預計8月動工，明年3月完工。整座公園也是捷運聯開基地，公園內未來會有RL6幸福公園站，議員質疑，球場、聯開基地破壞公園綠地，應留下完整綠地讓民眾使用，而非設置只有少數人使用的網球場。也有議員支持設置紅土球場。

市議員邱于軒質疑，球場、聯開破壞公園綠地，公11素有「林園之肺」之稱，應保留讓民眾使用。邱于軒認為，聯開基地不宜設在公園，「林園的公園綠地已經夠少了，當初前市長陳菊花了2.3億元蓋公園，現在市府為了省事，不花錢徵收、不跟民眾溝通，就把公園畫為聯開基地非常不合理。」未來紅土飛揚仍會導致聯開住戶抗議。

市議員王耀裕支持興建球場，「林園人需要打球空間！」王耀裕說，縣市合併前公11就有紅土球場，但縣市合併時，當時市府把公園中的各項設施拆除，後續在林園高中設置紅土球場，但紅土飛揚、回音等問題引發學校、球友與周邊民眾衝突，「市府應該為過去錯誤的政策負責」。未來聯開大樓、捷運站和球場如何共存，考驗市府規畫智慧。

市民黃先生說，目前的規畫代表公園已滅，民眾運動的地方又少一處。而會員制的網球場將淪為特定人士的私人球場。市民蘇先生則擔心，未來捷運施工時球場可能又面臨遷移狀況，「等於是浪費納稅錢，市府應找更適合的場地設置。」市民王先生常至公11運動，他說，過去這裡就有網球場，現在蓋回來影響應不大。

運發局表示，經設計調整，縮小球場範圍，捷運站和球場距離38公尺，另在車站、球場間種植兩排小葉南洋杉，減少紅土飛揚吹進場站。捷運局表示，聯開規畫車站、大樓共構，將蓋地上4層樓、地下2層樓綜合商場，將有住宅、商場、停車場等。聯開大樓將靠沿海路一側，與球場會有距離，屆時球場可當成聯開基地中的公共設施，予以保留。車站完工後，也會做綠色圍籬阻擋紅土，加上運發局規畫的植栽等於雙重防護。