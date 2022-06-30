屏縣第八屆農業大學招生 寧靜農業革命培育在地人才

屏東縣農業大學今年第八屆，即起招生中，開課吸引數百名民眾報名參加，農業大學第一屆畢業生、屏東縣養殖協會總幹事陳啟宏今現身說法，他說，未來水產品多靠養殖供應，養殖漁業是很好利基點，他在農業大學中學到品牌、行銷、新媒體知識，學會養殖也學會行銷、異業結合，開拓國際市場，讓農業有更多變化與展望。

石斑魚因禁銷陸，石斑產業受到衝擊，屏東縣養殖協會總幹事陳啟宏說，他在民國100年返鄉後，參加農業大學第一屆課程，了解到要會養也要會賣，養殖產業，要能異業結合，加工，開拓國際市場，「農業大學是好的契機，從農不要留白，強化自身能力」。

陳啟宏與一群返鄉從事養殖的青年們共12人，在2015年成立，屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班，打造品牌「樂漁8」，陳啟宏養殖石斑有6甲面積，他深知，若外銷市場僅靠大陸，風險太大，分散風險，打出品牌，開拓其他市場，加強內銷，面對危機，藉由機會全面轉型，把石斑魚養大，開拓更多國外的魚片市場。

潘孟安說，屏東身為全國數一數二的農業大縣，各項農、漁、畜產值高達700億全國名列前茅，為能永續在地農業發展，重視在地農業經營及技術人才培育，透過每年農業大學的開辦，推動寧靜農業革命，引領學員創新精進，盼與學員共創屏東農業價值，接軌全世界。

農業處指出，今年度課程從年6月21日起至7月5日止受理網路、現場及郵寄紙本報名，課程全程免費，招收對象為年滿18歲設籍屏東縣民。詳細課程內容、報名書件、上課地點及注意事項等，可至屏東縣農業大學官網（http://ptac.npust.edu.tw）下載，報名相關問題請洽專線07-8112366 程小姐，歡迎踴躍報名參加。