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金曲周末在高雄 現場將備「貓道」加強防疫
第33屆金曲獎周六將在高雄巨蛋登場，包括唱紅「台北的天空」的王芷蕾，唱紅「就在今夜」的金智娟，都將在久違的舞台現身。當日眾星雲集，是否可能造成防疫的漏洞，高市衛生局今午表示，已做好萬全準備。
高雄睽違17年，今年重新主辦金曲獎，頒獎典禮再兩天就登場，引起許多關注，大家也憂心，屆時眾星雲集，追星粉絲湧入，是否會影響防疫？
衛生局簡任技正潘炤穎今午在防疫記者會表示，金曲獎這周末在高雄舉行，主辦單位在早一個月前就就密切與高雄衛生局防疫團隊磋商細節，屆時不管室內、外，座次安排及人潮分流，還有內部清消頻次、洗手間要多久清消一次，均擬定相關防疫規畫，也會要求按核定執行。
「請市民及預計參加的貴賓放心，高雄會將做好防疫工作」，潘炤穎也請參加民眾落實防疫原則，包括戴口罩、維持社交距離，主辦方也會備有「乾洗手」。衛生局也表示，屆時現場會規畫「貓道」，將明星與群眾間再增一道防護距離，保護彼此間的安全。
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