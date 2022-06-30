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金曲獎周六在高雄巨蛋 交維資訊看這裡
第33屆2022金曲獎本周六將在高雄舉辦巨蛋舉辦，這是暌違17年，金曲獎再次回到高雄，頒獎典禮採預約取票制，預計吸引1萬1千名觀眾進場。交通局今天公布交通疏導計畫，因應金曲獎星光大道會場緊臨博愛路，活動當天博愛二路南向慢車道封閉，並以交通錐連桿圍設臨時人行空間。
交通局表示，因博愛路交通易壅塞，活動期間巨蛋博愛二路汽機車出入口原則封閉，開車、騎機車前往會場的民眾，請及早改道由新榮街入口進入，或利用高雄好停車查詢周邊公民營替代停車場。民眾勿於博愛二路交維處臨停以免受罰。
交通局建議，民眾當天參與活動盡量搭乘捷運前往，高雄捷運將視人潮加密班次，並依據疏運情形延後末班車發車時間。
主辦單位提醒，本次活動須憑票入場，民眾當天下午5點也可透過台視、金曲YouTube收看live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。國內網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇，在線上一同為喜愛的偶像加油打氣。
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