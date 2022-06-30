快訊

不斷更新／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

8歲女童接種BNT第二劑 三天後昏倒家中搶救不治

澎湖南海立體停車場上梁 拚交通與經濟發展雙贏

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖南海立體停車場及美食廣場今天舉行上梁大典，預計今年底試營運、明年觀光季前正式營運，可望紓解馬公停車問題，並帶動澎湖經濟發展。

澎湖南海立體停車場工程今天由澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林與嘉陽資產管理公司董事長海中天等人共同主持上梁儀式。

賴峰偉表示，馬公市區人口最密集，車輛快速成長，停車位不足，縣府、中正及文光等3座地下停車場共有950個停車位，興建中的馬公、中興等2處地下停車場將有860個停車位，南海立體停車場未來可提供400格汽車位。

賴峰偉指出，以澎湖2萬多部車輛中，每100輛將有14個停車位，可滿足市區停車需求，並將結合有60餘處美食及百貨商場，形成一處多目標使用的商場，並可創造500個就業機會，促進觀光產業加值升級。

劉陳昭玲表示，南海立體停車場是一座多目標使用的立體停車場，明年完工後，可提供遊客及鄉親更便利的停車環境，解決南海碼頭停車問題。

海中天指出，南海立體停車場為BOT（興建、營運、移轉）案於民國108年11月2日動工，109年碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、建物料漲與缺工等狀況，影響施工進度。

海中天說，感謝縣府、議會的支持得以克服困難，今天才能順利上梁，預計年底可試營運，明年3或4月間正式對外營運。

澎湖縣政府表示，南海立體停車場BOT案由澎湖縣政府與嘉陽資產管理股份有限公司於107年10月26日簽約，興建總經費約新台幣5.4億元。

停車場為地上4層的鋼筋混凝土建築物，108年11月動工，將打造一座全新的多目標使用立體停車場，並結合百貨零售、餐飲、娛樂及文創市集等社區型商城，共創縣府、業者與民眾三贏。

停車場 澎湖 BOT

延伸閱讀

澎湖縣SBIR發表會 賴峰偉肯定發揮青創能量

澎湖中興國小黃宜萱獲總統教育獎 縣長接見表揚

澎湖購入7輛新公車 公共運輸添生力軍

慶祝警察節 澎湖府會爭取離島加給比照金馬

相關新聞

金曲獎周六在高雄巨蛋 交維資訊看這裡

第33屆2022金曲獎本周六將在高雄舉辦巨蛋舉辦，這是暌違17年，金曲獎再次回到高雄，頒獎典禮採預約取票制，預計吸引1萬...

高流「海音造浪」創作隊選30學員 金牌講師7天精實課程

為培育南台灣創作人才，高雄流行音樂中心今年8月1日至7日舉行第一屆「高流系：海音造浪－高流音樂創作隊」，將選出30名學員...

清景麟建築團隊「愛在燕巢」 慨捐1387萬幫助弱勢

清景麟建築團隊成立基金會投入公益5年，今天再捐1387萬給燕巢區農會、區公所、燕巢家園及慈德育幼院4單位，董事長林聰麟是...

墾丁友善護蟹交管將登場 「蟹謝讓路」可阻九成路殺

墾丁國家公園是台灣陸蟹多樣性最高地區，每年夏天是陸蟹降海繁殖高峰期，為降低抱卵母蟹過馬路面臨的「路殺」（遭汽機車輾斃）危...

影／客家「活的博物館」就在旁 佳冬客家特色遊戲場啟用

屏東縣政府推動1鄉鎮1共融式特色遊戲場，自縣民公園、和平公園、永大公園、麟洛客家花轎及潮好玩幸福村等陸續完工啟用，位於屏...

高市府花2.43億整修市場 首座青銀共市市場9月完工

全高雄市現有公民有市場93處，為改善傳統市場環境與結構安全，高市府花費2.43億元經費，逐步完成50處市場改造及活化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。