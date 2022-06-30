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屏東石斑銷日價錢關鍵 潘孟安：這兩天內有答案

中央社／ 屏東縣30日電

屏東縣政府原訂29日要舉行石斑銷日本記者會，因價錢問題暫時取消。縣長潘孟安今天表示，石斑銷日本進度，這1、2天會有答案。

縣長潘孟安今天出席第8屆屏東縣農業大學招生記者會，接受媒體聯訪表示，屏東石斑銷往日本，從倉儲、運輸、報關，已經報價給日本，目前仍在審核中，這1、2天會有答案。

媒體提問石斑銷日是否全因價錢問題，而非搶櫃？潘孟安回應，國際貿易上要經過報單價、檢驗等機制，日本還得納入市場接受度，這是很正常的現象。對於搶櫃與否，他則覺得莫名其妙。

潘孟安強調，除了日本市場外，美國市場也持續1年有250噸至300噸左右，目前市場接受度很大，已經從美西擴充到美東，另外也有中東市場，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，運費漲了近10倍，如果運費能夠補貼，屏東石斑會更有競爭力。

潘孟安說，縣府搭平台創立農業大學，把過去慣行農法轉為精緻農業，輔導加工加值包裝、行銷物流等，近年也把水產、畜牧加入課程中，讓養殖生產業者，能夠了解市場趨勢，有加工、有分流，增加國內銷售、提升國外競爭力。

首屆屏東縣農業大學學生、現任屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳啓宏說，除了會養也要會賣，不僅漁產養殖，也會學習到異業結合、開拓國際市場等，不會把通路都押在單一市場上，透過農業大學學習，是很好的契機。

至於是否看好日本市場？陳啓宏說，有開發新的市場都是值得期待的好事。

屏東縣政府 日本 潘孟安

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