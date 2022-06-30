高流「海音造浪」創作隊選30學員 金牌講師7天精實課程

為培育南台灣創作人才，高雄流行音樂中心今年8月1日至7日舉行第一屆「高流系：海音造浪－高流音樂創作隊」，將選出30名學員接受高流一周的培訓課程，邀請金牌講師群安排精實課程。報名自即日起至7月15日截止，可上高雄流行音樂中心臉書查詢。

高流中心表示，7天的營隊活動採用「共學、共生、共創作」的概念，由高雄在地樂團淺堤擔任導師，武雄、劉慕堯、黃建為、吳昊恩、Sam、袁偉翔、黃秀蘭、小樹、左光平、曹源峰、袁永興11位流行音樂產業重量級工作者，為學員打造全面位產業須知的課程。詞曲創作、編曲後製、A&R、版權法律等等精準需求，讓有志於創作的學員們不但能創作功力大增，更能無縫接軌業界。

高流創作隊並提供學員高規格硬體的教室、全編製的練團室，以及7天的餐食，還有音樂人組成的小老師，在7天「陪伴學習，陪伴創作」，帶領學員突破創作必經的層層關卡。學員可在成果發表時，登上夢想中的LIVE WAREHOUSE大庫舞台。

高流表示，除了星光熠熠的講師陣容，營隊期間更規畫City Tour，讓創作者吸收在地文化能量，轉成創作養分。為了讓創作者得到最大的支持，高流更邀請淺堤樂團來擔任創作隊的「樂團導師」，分享走上創作路的心路歷程，登上表演舞台的心法。

「高流系：海音造浪－高流音樂創作隊」即日起至7月15日受理報名，報名者需提供一首自創曲參加初選，高流遴選具有代表性的音樂工作者擔任評審，7月20日選出30名正取、10名備取名單，最終入選名單於7月26日公布於高流Facebook。