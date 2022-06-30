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清景麟建築團隊「愛在燕巢」 慨捐1387萬幫助弱勢

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
出身高雄燕巢區的清景麟建築團隊董事長林聰麟，率團隊投身社會公益5年，促社會共好。記者王昭月／攝影
出身高雄燕巢區的清景麟建築團隊董事長林聰麟，率團隊投身社會公益5年，促社會共好。記者王昭月／攝影

清景麟建築團隊成立基金會投入公益5年，今天再捐1387萬給燕巢區農會、區公所、燕巢家園及慈德育幼院4單位，董事長林聰麟是來自高雄燕巢的農家子弟，希望貢獻棉薄之力回饋鄉里，相偕共好。

這筆公益基金估計受惠人數達3850人，將用於60歲以上農民、弱勢家庭生活補貼與急難救助、支持燕巢家園日間照顧服務、改善身心障礙者無障礙環境與擴充服務課程，另補助慈德育幼院「守護離院生兒少及家庭社區支持服務計畫」，提供離院生回歸原生家庭持續地到宅關懷。

疫情影響，這兩年社會捐款大幅減少，但清景麟建築團隊仍持續投身公益。今早在捐贈現場，受助的一名腦麻青年「冠廷」，獻上自己製作的小禮物給清麟董事長林聰麟，表達感謝。冠廷6個月大時腦傷進而腦性麻痺，語言與肢體出現障礙，因長年體弱的父親其一條狗狗相伴，久之忘了如何與別人互動，常發出「汪汪」狗叫聲，後來透過教保員協助，才慢慢找回溝通的能力。

林聰麟說，「清景麟」2017年成立教育基金會，不辭遠途從高市最高、最遠的小學關心起，推動公益之初，由自家公司員工參與起，每周大家找一天上山服務，與偏鄉孩子及部落住民都打成一片。但2年前受疫情影響，偏鄉服務被迫縮小規模，因此轉而捐助弱勢。

他說，每周回燕巢老家探視高齡母親，發現城鄉生活有很大的落差，向區公所查詢，燕巢3萬多人口急需救助就有3850人，約占13%，因此上半年度，特別納入基金會公益服務對象。

他預告，清景麟下半年的公益腳步不停歇，將與美國AIT合辦音樂會，與屏科大再辦植樹活動，兌現每賣出一間房子就種一棵樹的承諾。與觀光局合辦草地音樂會及市集活動行銷燕巢之美，也與市府在高美館合辦3場大活動，在疫情下把藝術人文灌注大家心靈。

他指今年公司本業受衝擊，反倒有時間多做公益，最令他高興的是，基金會資助多年的田寮國中有一名學生在國中會考拿下5A成績，是學校創校以來第一個，他相信這會是個指標，「鄉下的孩子經過栽培，也不會輸城市小孩」。

出席捐贈儀式的高市副市長林欽榮盛讚熱衷公益的林聰麟，也是「暖男」之一，社會需要更多這樣化實際行動回饋鄉里的人，呼籲更多企業共同投入社會公益行列。

高雄市副市長林欽榮（左）盛讚清景麟建築團隊董事長林聰麟（右），也是暖男。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮（左）盛讚清景麟建築團隊董事長林聰麟（右），也是暖男。記者王昭月／攝影
清景麟建築團隊捐出1387萬，給燕巢區農會、區公所、燕巢家園及慈德育幼院4個單位。記者王昭月／攝影
清景麟建築團隊捐出1387萬，給燕巢區農會、區公所、燕巢家園及慈德育幼院4個單位。記者王昭月／攝影
清景麟建築團隊捐出1387萬，給燕巢區農會、區公所、燕巢家園及慈德育幼院4個單位。記者王昭月／攝影
清景麟建築團隊捐出1387萬，給燕巢區農會、區公所、燕巢家園及慈德育幼院4個單位。記者王昭月／攝影
腦麻青年冠廷（右二)親作禮物送給清景麟建築團隊董事長林聰麟（右），表達感謝。記者王昭月／攝影
腦麻青年冠廷（右二)親作禮物送給清景麟建築團隊董事長林聰麟（右），表達感謝。記者王昭月／攝影

疫情 育幼院 音樂會

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