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墾丁友善護蟹交管將登場 「蟹謝讓路」可阻九成路殺

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
為降低抱卵母蟹過馬路面臨的「路殺」危機，墾管處在農曆6至10月月圓夜降海繁殖高峰期，於省道台26線香蕉灣至砂島間路段，規畫「停10走10」交通管制，護送母蟹平安到海岸釋幼。圖／墾管處提供
為降低抱卵母蟹過馬路面臨的「路殺」危機，墾管處在農曆6至10月月圓夜降海繁殖高峰期，於省道台26線香蕉灣至砂島間路段，規畫「停10走10」交通管制，護送母蟹平安到海岸釋幼。圖／墾管處提供

墾丁國家公園是台灣陸蟹多樣性最高地區，每年夏天是陸蟹降海繁殖高峰期，為降低抱卵母蟹過馬路面臨的「路殺」（遭汽機車輾斃）危機，墾管處在農曆6至10月月圓夜降海繁殖高峰期，於省道台26線香蕉灣至砂島間路段，規畫「停10走10」交通管制，護送母蟹平安到海岸釋幼，今年仍持續，首波「蟹謝讓路」定7月13日至15日展開。

墾管處說，「十分減速慢行，十分蟹謝您」定時封路，管制台26線省道39.5公里至41.5公里共2公里熱區路段，原4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道，管制時間每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘，守護陸蟹過路降海釋幼，除封路交通管制外，現場還有生態調查監測及定時定點陸蟹環境教育；根據歷年調查，「蟹謝讓路」可降低該路段抱卵母蟹降海九成的「路殺」。

墾管處保育研究課長詹宜紋說，執行時間為7月13日至15日、8月12日至14日 ，晚間6時30分至8時30分，9月10至12日為晚間6時至8時，前方均設有前導車引導車流減速，為了現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，也請在管制時段內無必要使用道路者，不要到現場，盡量將那段時間的道路、海岸和沙灘空出來留給陸蟹媽媽們，請大家讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房。

目前疫情趨緩，為讓民眾了解陸蟹並體會陸蟹所面臨的問題，墾管處將舉辦9個場次「蟹謝讓路」活動，讓遊客從遊戲中感同陸蟹媽媽的辛苦奔波，思考人類該如何去幫助他們，另滿州鄉港口村陸蟹也面臨相同的「路殺」危機，港口社區將舉辦收費性質的陸蟹環境教育活動，由社區解說員帶領民眾實地觀察陸蟹降海繁殖生態，了解陸蟹遭遇困境與保育工作。

墾管處表示，今年執行時間為七月十三日至十五日、八月十二日至十四日（農曆六、七月之十五至十七日），晚間六時三十分至八時三十分，九月十至十二日為晚間六時至八時進行「停十走十」管制；至於其他陸蟹釋卵熱區，滿州港口熱區因非主幹道，由當地社區護蟹，車城後灣地區陸蟹媽媽則相對幸運，不必通過馬路就能下海釋卵，呼籲民眾行駛在國家公園區內道路時能提高警覺並放慢車，無論白天黑夜都很多生物會出現在道路及周邊，若遇到生物時請禮讓牠們。

每年夏天是墾丁陸蟹繁殖高峰期，抱卵母蟹到海岸釋幼，過馬路卻面臨汽機車「路殺」危機。圖／墾管處提供
每年夏天是墾丁陸蟹繁殖高峰期，抱卵母蟹到海岸釋幼，過馬路卻面臨汽機車「路殺」危機。圖／墾管處提供

墾管處

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