改善50處傳統市場照明與結構 高雄斥資2.43億

為改善傳統市場昏暗老舊環境，高雄市政府爭取中央補助7737萬元，共斥資2.43億以2年時間改善50處市場照明、衛生與結構，並徵選青年團隊進駐鹽埕第一市場，打造「青銀共市」。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿指出，全高雄市現有公有市場41處、列管民有市場52處，為保持市場環境及結構安全，需長期編列經費投入修繕與維護，過往受限預算規模，僅能採取逐年分區施工改善。

高雄市長陳其邁認為市場與市民生活息息相關，上任後加強挹注經費並指示爭取中央補助，全面改善市場環境與安全、推動市場活化，2年共完成多達50處市場改造與活化，改善傳統市場老舊昏暗刻板印象。

經發局指出，爭取經濟部補助新台幣7737萬元，改善29處市場及夜市設施，金額與核定數量都是全國各縣市之冠，相關總核定經費達2.43億元，是歷年最高。三民第一公有、建興民有及鹽埕第一公有市場還動用市府第二預備金、克服分區施工改善限制進行整建；旗津區中興公有市場屋頂規劃太陽光電設置，更獲高雄市建築師公會城市工程品質金質獎肯定。

經發局長廖泰翔表示，環境改善、耐震補強及市場活化是市場修繕3大目標，並盼透過市場硬體美學營造及行銷活動、青創補助等方式活化市場。針對已有70年歷史的鹽埕第一市場，除改善硬體建築問題，更徵選「叁捌地方生活團隊」承租、公開招商，讓理念相仿的青年進駐，打造高雄首座「青銀共市」傳統市場，預計今年9月完工，可望成為串聯駁二及棧貳庫的觀光廊道。

三民區建興民有市場管理委員會主委施宗志說，這次市場整建包含擴柱補強增加建物安全性、走道地磚重新鋪設解決攤商過往易滑倒疑慮、改善混凝土中性化剝落問題，也讓整體消費環境更整潔，很感謝市府讓市場整個煥然一新，讓民眾有更便利舒適的購物環境。