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影／客家「活的博物館」就在旁 佳冬客家特色遊戲場啟用
屏東縣政府推動1鄉鎮1共融式特色遊戲場，自縣民公園、和平公園、永大公園、麟洛客家花轎及潮好玩幸福村等陸續完工啟用，位於屏南佳冬國小的佳冬鄉特色遊戲場也在今天啟用，孩童全玩瘋了；縣長潘孟安說，佳冬是客家六堆的左堆，遊戲場以客家穀倉概念打造樹屋造型，一旁是客家古蹟和古厝保存最完整地區，可來趟悠閒自在的輕旅行。
潘孟安說，為尊重兒童表意權，事前透過線上問卷調查佳冬鄉兒童遊戲偏好，將兒童及家長意見作為規畫特色遊具的參考，並將「共融」理念納入，推動多元化、分齡分區、無障礙的遊戲空間，選在佳冬國小草地，斥資2200萬元打造大型共融式遊戲空間，除以在地特色打造的穀倉造型遊具外，更結合沙坑、體能訓練區、體健設施及周邊環境美化，以打造趣味、友善、無障礙、綠美化的共融空間。
佳冬鄉特色遊戲場採用樹屋元素為主題，並結合客家住宅八卦門造型文化元素，融入佳冬鄉地方特色，打造4樓、11公尺的樹屋高塔，以墨綠色及螢光綠色編織網連接各層，營造樹屋意象，周邊設置玩沙區、體能訓練區及鞦韆區，讓幼童可以自由選擇動與靜的遊戲方式，樹下還設有多組體健設施、大理石座椅及林蔭步道，讓家長可以在樹蔭下及綠草地上休息及乘涼。
潘孟安說，佳冬鄉具客家特色風情的古蹟、古厝保存完整，蕭家古厝、張家商樓、步月樓及楊氏宗祠等古蹟均在同一區域且距離佳冬國小不遠，被譽為贏得「活的博物館」，歡迎遊客親臨左堆佳冬鄉，安排客家文化古蹟之旅，品嘗客家美食板條、造訪佳冬鄉樹屋遊戲場，感受在地濃濃客家風情。
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