高雄大寮、林園3萬6260戶 7/1上午起停水20小時

台水公司今天宣布，因大寮區仁德路送水幹管發生鋼管鏽蝕漏水，為確保供水穩定，林園全區（除工業區）和大寮區部分里，共3萬6260戶自7月1日上午8時停水到2日凌晨4時。

台灣自來水公司第七區管理處今天發布新聞稿指出，拷潭給水廠近日巡查發現大寮區仁德路有漏水現象，經開挖探查為700mm送水幹管，因鋼管鏽蝕漏水，因此緊急辦理停水搶修。

台水指出，停水時間為7月1日上午8時至2日凌晨4時，合計20小時（含復水）。部分管末及高地區需延後3小時復水，包含大寮區內坑里及林園區清水岩一帶共1348戶，需延後到2日上午7時才能正常供水。

停水區域及戶數包含林園區全區（除林園工業區外）共2萬1981戶，及大寮區昭明里、新厝里、會結里、拷潭里、內坑里、會社里、潮寮里、過溪里、義仁里、大寮里（除大發、和發工業區）等共1萬4279戶，共計影響3萬6260戶。

台水提醒，民眾應提早於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源；另建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，應將總表前制水閥栓關閉；剛恢復供水時，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。