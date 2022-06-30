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高市府花2.43億整修市場 首座青銀共市市場9月完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鹽埕第一公有市場擁有悠久歷史，目前正整修中，未來將成高雄首座青銀共市的菜市場。記者徐白櫻／攝影
鹽埕第一公有市場擁有悠久歷史，目前正整修中，未來將成高雄首座青銀共市的菜市場。記者徐白櫻／攝影

全高雄市現有公民有市場93處，為改善傳統市場環境與結構安全，高市府花費2.43億元經費，逐步完成50處市場改造及活化。

經發局指出，三民第一公有、建興民有及鹽埕第一公有市場動用第二預備金，高雄首座青銀共市傳統市場坐落在鹽埕區，預計今年9月完工。

高雄現有公有市場41處、列管民有市場52處，以往受限預算規模，僅能採取逐年分區施工改善。經發局指出，市長陳其邁認為市場與市民生活息息相關，挹注經費並指示爭取中央補助，這兩年市府自行編列預算，另爭取經濟部7737萬元補助改善29處市場及夜市設施，金額與核定數量都是全國各縣市之冠，總經費達2.43億元。

經發局長廖泰翔表示，為改善傳統市場老舊昏暗的刻板印象，陸續完成50處市場改造與活化，其中三民第一公有、三民區建興民有及鹽埕第一公有等三座市場整建，動用市府第二預備金約3519萬元，主要改造內部採光、特色意象、地坪改善、攤位整齊乾淨及公廁改善等項目，特別是建興民有市場的擴柱補強，加強建物的耐震程度，提升環境整潔與安全度。

經發局指出，鹽埕第一公有市場已有70年歷史，除硬體設施改建外，市府徵選叁捌地方生活團隊承租及招商，讓理念相仿的青年進駐打造首座青銀共市的市場，預計今年9月完工，可望打造觀光廊道，串聯駁二及棧貳庫。

建興民有市場整修前後對照圖。圖／高市經發局提供
建興民有市場整修前後對照圖。圖／高市經發局提供
三民第一公有市場改善前後對照圖，主要進行不鏽鋼鐵捲門及監視器設備更新。圖／高市經發局提供
三民第一公有市場改善前後對照圖，主要進行不鏽鋼鐵捲門及監視器設備更新。圖／高市經發局提供
建興民有市場整修前後對照圖，透過擴柱工程強化耐震，提升消費安全。圖／高市經發局提供
建興民有市場整修前後對照圖，透過擴柱工程強化耐震，提升消費安全。圖／高市經發局提供
鹽埕第一公有市場完工藍圖。圖／高市經發局提供
鹽埕第一公有市場完工藍圖。圖／高市經發局提供

傳統市場 青年

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