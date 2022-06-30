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高市MODEL T電動公車免費搭 按讚抽特製版乖乖

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市交通局暑假期間推出24區間車MODEL T電動公車免費搭，按讚還能抽整箱特製版乖乖。記者林巧璉／翻攝
高市交通局暑假期間推出24區間車MODEL T電動公車免費搭，按讚還能抽整箱特製版乖乖。記者林巧璉／翻攝

為改善移動汙染源排放、增加綠能交通服務，高市交通局近年協助業者爭取中央電動公車補助，目前高市已有195輛電動公車，占全市公車數19.5%，全國電動公車比例最高。

交通局表示，年底將有54輛新電動公車加入服務。為鼓勵民眾踴躍體驗，暑假期間推出24區間車MODEL T電動公車免費搭，按讚還能抽整箱特製版乖乖。

為提升民眾搭乘公車意願、也體驗電動公車服務，交通局推出24區間車暑假免費搭活動，自7月1日至8月31日，刷電子票證或掃QRCode乘車碼都可免費搭乘。

另外，如到高雄客運臉書粉專「超靜音電動巴士」活動按讚留言分享，每個月抽出10名幸運朋友獲得乖乖一箱（12包入）。

首輛鴻海電動車MODEL T今年3月落地高雄，營運路線24區間車為熱門路線，行駛於高鐵左營站至義享天地路線，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹子底站、好市多等站。

交通局表示，MODEL T全車採對稱、簡約風格造型設計，並領全台之先搭載內輪差警示，集安全性、高續航力、高科技於一體的新世代都會智能電動巴士。

交通局長張淑娟指出，公車電動化已成趨勢，更是智慧城市重要角色中，電動公車可結合車聯網，整合AI技術應用於智慧交通。

AI處理交通路況、事件資訊服務、車輛防碰撞、距離偵測及警示等服務。未來也可透過數據蒐集、分析，打造智慧交通儀表，改售公共運輸，提升交通服務。

首輛鴻海電動車MODEL T今年3月落地高雄，營運路線24區間車為熱門路線，行駛於高鐵左營站至義享天地路線。報系資料照
首輛鴻海電動車MODEL T今年3月落地高雄，營運路線24區間車為熱門路線，行駛於高鐵左營站至義享天地路線。報系資料照
高市交通局暑假期間推出24區間車MODEL T電動公車免費搭，按讚還能抽整箱特製版乖乖。記者林巧璉／翻攝
高市交通局暑假期間推出24區間車MODEL T電動公車免費搭，按讚還能抽整箱特製版乖乖。記者林巧璉／翻攝

公車 巴士 AI

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