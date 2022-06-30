台鐵高雄機廠遷建屏東 正名潮州機廠

台鐵高雄機廠遷建屏東潮州基地，但遷廠後仍稱高雄機廠，行政院長蘇貞昌認為名實不符應正名，台鐵正式更名為「交通部台灣鐵路管理局潮州機廠」。

台鐵高雄機廠遷建屏東潮州基地，18日舉行啟用典禮，屏東將成西部幹線的首發站，蘇貞昌當天出席典禮指出，遷廠後仍稱高雄機廠，名實不符應正名潮州機廠或屏東機廠。

台鐵今天發布新聞稿指出，配合公司化轉型，結合在地特色朝向永續發展，將原機關名稱「交通部台灣鐵路管理局潮州高雄機廠」改為「交通部台灣鐵路管理局潮州機廠」，今日揭牌儀式由台鐵局長杜微主持。

台鐵指出，正名後，除象徵邁向新的里程碑，也順應時代的趨勢並強化在地連結，提升競爭力，未來潮州的車輛基地將成為台灣規模最大的鐵路維修基地，並以最大修車廠、銀級綠建築、前瞻新科技、旅遊新經濟的精神邁入嶄新的修車紀元。