中山大學打造「高雄社宅GO」平台奪金 助弱勢媒合租屋

高雄市都市發展局與台北市電腦商業同業公會主辦「2022資料創新應用競賽」，中山大學企業管理學系學生團隊打造「高雄社宅GO」平台，助弱勢租屋族群媒合合適的物件，奪得「智宅社區新生活應用組」金獎與15萬元獎金。

高市都發局表示，南台灣首座新建型社會住宅「凱旋青樹」，下半年即將啟用，租金約落在每坪420元至560元區間，讓青年及弱勢租屋族群有更多選擇。

「2022資料創新應用競賽」以智宅社區新生活應用為題，招募青年一起動腦讓社會住宅智慧化，產官學各界評審最後選出3組優勝團隊，由中山大學摘金，銀獎為成功大學「設宅配方—社會住宅使用機能智慧決策系統」，屏東科技大學以「智能生活指南」拿下銅獎。

獲得金獎的中山大學團隊「中山猴慧選」，作品名稱是「高雄社宅GO」，鎖定有租屋需求的民眾，以自身主觀的需要，如就業地點、小孩學區、交通條件等，與客觀資訊如租金行情、社福資源等評估，選擇出最適合自己申請的社宅。指導教授為卓雍然。

團隊成員中山大學企管系三年級學生夏震華、鄭鈺丞、鄭惟謙及林立仁，參考相關研究後，找出每個人選址的主要考慮因素與效用函數，開發出一套系統，透過簡易的操作，針對每個人的需要，評定各因子的參數，求出各個社宅的評分供使用者參考。民眾可透過「高雄社宅 GO」，得出每一個社會住宅對於自己的適配度，快速找到符合需求的住宅。

鄭惟謙表示，企管系的專題課程可透過實習、模擬創業、寫小論文或者參加競賽等方式，爭取專題成績，他和夥伴喜歡寫程式，且對資料分析處理有興趣，4人有志一同參加數據分析比賽。獲獎代表評審肯定他們努力的方向，未來面對類似的商業數據分析、資料處理，會更得心應手。