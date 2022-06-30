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北高雄家扶中心成立35年 已助1萬2800名孩童成長自立

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
北高雄家扶中心主任魏宗胤，擔任社工近39年，將在近期卸任，光榮交棒。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心主任魏宗胤，擔任社工近39年，將在近期卸任，光榮交棒。圖／北高雄家扶中心提供

高雄市岡山區北高雄家扶中心成立邁向35年，由加入家扶長達近39年的社工、北高家扶中心主任魏宗胤成立，他也預計在今年成立周年紀念日卸任。據統計，當時僅有5名社工，服務家庭不到200戶，至今已幫助1萬2800名孩童成長自立，魏宗胤的付出更獲北高家扶中心肯定。

魏宗胤畢業於東吳大學社會系，39年前因緣際會下加入家扶基金會擔任社工，投入家扶三年多後，在高雄縣市合併前，就在岡山創辦高雄縣家扶中心，同時也是北高雄家扶中心前身。

魏宗胤擔任北高雄家扶中心主任期間，從5名工作人員，直到現在80名員工，服務家庭也從不到200戶，到現在已超過2500戶4300名孩子，藉中心陪伴與服務成長自立的孩子也已超過1萬2800人，服務領域也從早期生活扶助，因應社會需求，擴及寄養、兒少保護、偏鄉學校認養等範疇。

魏宗胤說，北高雄家扶中心在許多社工共同付出和努力下，才能將社會溫暖輸送到有需要的家庭，更讓需要幫助的家庭感受溫馨的光與熱，也獲得翻轉生命的能量及機會。

魏也感謝在39年社工生涯中，獲無數認養人、助養人、捐款人及扶幼委員和義工們的幫助，更給予家扶中心助人的力量。

北高家扶中心肯定魏宗胤的付出，認為他不僅是家扶員工的表率，更獲得政府單位的認同，且在他的帶領下，陸續在許多服務方案接受政府的委託辦理，且早在30年前，率先創下由政府委託民間單位，授權運用公權力以執行兒童保護服務的先例。

北高雄家扶中心主任魏宗胤，擔任社工近39年，將在近期卸任，光榮交棒。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心主任魏宗胤，擔任社工近39年，將在近期卸任，光榮交棒。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心主任魏宗胤，擔任社工近39年，將在近期卸任，光榮交棒。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心主任魏宗胤，擔任社工近39年，將在近期卸任，光榮交棒。圖／北高雄家扶中心提供

家扶中心 社工 岡山

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