青創團隊「台灣捷乘」年營收千萬 打造低碳排小黃公車

高雄市青年局打造「創業O’Star輔導平台」，與平台夥伴國立高雄大學攜手輔導「台灣捷乘數位服務公司」，年營收達千萬元。台灣捷乘專營J-Cha線上叫車媒合系統，並將線上叫車與派車媒合機制運用在「小黃公車」上，目前已成功取得嘉義及屏東共18條公車路線，抓準市場新商機。

青年局長張以理表示，為幫助更多創業青年，青年局串連高雄6所大專院校，成立「創業O’Star輔導平台」，提供各校輔導資金、資源以及客製化諮詢服務。

高雄大學每年輔導逾20間青創團隊及企業，在輔導台灣捷乘的過程中，根據該團隊開發需求引薦產業專家，於關鍵系統及核心技術上提供資源鏈結，大幅度縮短50%開發期程，為台灣捷乘省下大量的技術人力及開發成本。

台灣捷乘創辦人陳順祿分享，創業初期遭遇系統核心技術的開發瓶頸與籌措資金的挫折，很感謝青年局提供相關創業資源，除了解決創業資金問題，也提供相關企業資源媒合，讓創業過程更加順遂。

未來台灣捷乘會持續優化首支純電計程車隊，減少計程車碳排放量、降低計程車輛油耗，達到環保節能減碳的目標。

張以理表示，青年局提供完善的創業輔導服務，同時也提供青年創業貸款及創業補助等諮詢的服務及資源，幫助更多理想實踐，並陪伴創業的青年一起前進。有意創業的高雄青年可至官網https://youth.kcg.gov.tw/查詢，或撥打創業輔導詢專線07-7995678分機2385宋小姐。