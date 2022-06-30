快訊

台股面臨萬五保衛戰 早盤一度挫逾240點、台積電開盤跌7.5元

外交部長吳釗燮確診 居家隔離期仍繼續處理公務

內政風雲不只警署…蘇揆意志一把抓 部長們被消失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青創團隊「台灣捷乘」年營收千萬 打造低碳排小黃公車

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局與創業O’Star輔導平台，協助「台灣捷乘」取得嘉義及屏東共18條公車路線，讓小黃公車深入社區服務大眾。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局與創業O’Star輔導平台，協助「台灣捷乘」取得嘉義及屏東共18條公車路線，讓小黃公車深入社區服務大眾。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局打造「創業O’Star輔導平台」，與平台夥伴國立高雄大學攜手輔導「台灣捷乘數位服務公司」，年營收達千萬元。台灣捷乘專營J-Cha線上叫車媒合系統，並將線上叫車與派車媒合機制運用在「小黃公車」上，目前已成功取得嘉義及屏東共18條公車路線，抓準市場新商機。

青年局長張以理表示，為幫助更多創業青年，青年局串連高雄6所大專院校，成立「創業O’Star輔導平台」，提供各校輔導資金、資源以及客製化諮詢服務。

高雄大學每年輔導逾20間青創團隊及企業，在輔導台灣捷乘的過程中，根據該團隊開發需求引薦產業專家，於關鍵系統及核心技術上提供資源鏈結，大幅度縮短50%開發期程，為台灣捷乘省下大量的技術人力及開發成本。

台灣捷乘創辦人陳順祿分享，創業初期遭遇系統核心技術的開發瓶頸與籌措資金的挫折，很感謝青年局提供相關創業資源，除了解決創業資金問題，也提供相關企業資源媒合，讓創業過程更加順遂。

未來台灣捷乘會持續優化首支純電計程車隊，減少計程車碳排放量、降低計程車輛油耗，達到環保節能減碳的目標。

張以理表示，青年局提供完善的創業輔導服務，同時也提供青年創業貸款及創業補助等諮詢的服務及資源，幫助更多理想實踐，並陪伴創業的青年一起前進。有意創業的高雄青年可至官網https://youth.kcg.gov.tw/查詢，或撥打創業輔導詢專線07-7995678分機2385宋小姐。

創業 青年 計程車

延伸閱讀

亞泥拚減碳 轉型綠能產業

羅布森伴城路跑開報 公益代言人王淑麗邀大家為永續而跑

助攻傳產低碳轉型 兆豐銀主辦燁興28.9億聯貸

高市青年局整合各方資源 就業職缺專區7月上線

相關新聞

北高雄補路網 地方促建捷運紫線

北高雄近年人口攀升，產業發展快，加上台積電落腳楠梓，地方擔心衍生交通亂象。市議員李雅慧、黃秋媖昨舉行「完善北高雄捷運路網...

北高雄家扶中心成立35年 已助1萬2800名孩童成長自立

高雄市岡山區北高雄家扶中心成立邁向35年，由加入家扶長達近39年的社工、北高家扶中心主任魏宗胤成立，他也預計在今年成立周...

青創團隊「台灣捷乘」年營收千萬 打造低碳排小黃公車

高雄市青年局打造「創業O’Star輔導平台」，與平台夥伴國立高雄大學攜手輔導「台灣捷乘數位服務公司」，年營收達千萬元。台...

屏東囝仔創作百餘本家鄉故事繪本 7月起屏東總圖展出

屏東縣府從2013年起出版兒童家鄉故事繪本，9年來出版百餘本，從7月1日起在屏東總圖1樓兒童閱覽區展出兩個月，集結歷年由...

金門大橋 楊鎮浯：10月通車沒問題

金門大橋最後一船預鑄節塊昨下午運抵工區，全線將施工啟動合龍。縣長楊鎮浯和施工團隊搭工作船出海迎接。他說，希望大橋能在7月...

馬祖觀光圈聯盟 打造獨特藝術島

馬祖四鄉五島昨天成立「馬祖觀光圈產業聯盟」，交通部長王國材說，交通部協助馬祖推動觀光，新開航的南北之星從台北港到南竿僅3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。