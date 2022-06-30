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屏東囝仔創作百餘本家鄉故事繪本 7月起屏東總圖展出
屏東縣府從2013年起出版兒童家鄉故事繪本，9年來出版百餘本，從7月1日起在屏東總圖1樓兒童閱覽區展出兩個月，集結歷年由國小學童書寫的家鄉故事，展覽期間安排四場現場說書，讓讀者跟著小作家們充滿童心的說演，感受屏東的美好。
縣府每年出版屏東縣兒童家鄉故事繪本，由學校老師帶領學童實地踏查，田野調查、蒐集在地人文地景，藉由孩子的赤子心，以多元想像的文字創作與圖畫，構築屏東豐饒動人的族群故事，累積116冊的繪本。
教育處利用暑假，在屏東總圖舉辦「原來家鄉那~麼美-齊聚，阿緱33故鄉事」屏東縣兒童家鄉故事繪本展，涵括「穿梭時間長河-大武山下的子民」（人物、文化、節慶活動)、「漫遊生活實境-阿緱日常采風」（本土藝術、信仰、傳說)、「品讀生命美學-古蹟足履的薪承」（民俗、歷史)、「走踏家鄉土地-阿緱山海脈動」（生態環境)等四大主題。
展出期間，由草埔國小等12所學校輪流策畫展示繪本作品，7月2日、16日及8月6日、20日下午2點半有繪本說演，帶給民眾不同的故事體驗。
文化處表示，屏東縣兒童家鄉故事繪本以圖文並茂呈現地方文史風采，相關書籍已列入屏縣公共圖書館館藏，歡迎民眾查詢借閱。
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