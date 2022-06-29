風雨交加雷聲大作 澎湖西嶼民宅屋頂被雷劈缺角又破洞

澎湖今天下午風雨加，不時伴隨轟隆響雷，西嶼鄉一處民宅遭閃電擊中，屋頂因此缺角，屋頂天花板至地面都有破洞，客廳散落磚瓦碎片，所幸無人受傷。澎湖氣象站指出，今日澎湖上空有對流胞，雷電會找凸起物當目標，午後雷陣雨或西南氣流旺盛時期容易發生。

今天下午近1點，澎湖在2個半小時內降下41豪米雨量，不久後伴隨雷聲轟隆響不停。雨停後，西嶼鄉小池角一處透天厝傳出雷擊事件，居民發現，民宅頂樓屋角被雷劈中，屋頂及天花板出現凹洞，磚瓦碎片掉落至客廳地面，所幸當時屋主沒在客廳。

一般人都是家中電器遭雷擊受損，或農民在田裡工作遭打雷擊斃，比較少發生住家受損情況。澎湖消防局表示，今天下午未接獲民眾報案。