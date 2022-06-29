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高捷小港林園線年底動工有望 今通過環境影響說明書
高雄捷運小港林園線又邁大一步！今天行政院環保署召開審查委員會，審查通過小港林園線環境影響說明書。高市捷運局表示，小港林園線環境影響說明書的通過是未來行政院核定綜合規畫報告的重要關鍵，期能順利通過後續的綜合規畫、基本設計，最快今年底可動工，目標是119年完工通車。
今天會議採視訊，過去已先經過行政院環境保護署召開兩次專案小組初審會議，今天市府再次說明初審會議相關議題，包括RL7高架站設站的妥適性、施工交通狀況、施工機具車輛自主管理標章落實管理及周邊黑翅鳶生態的監測等，終獲審查委員會議審核通過。
高雄市副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線行經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，更是南部半導體材料S廊帶重要一環。小港林園地區發展石化產業，亟需捷運建設帶動區域轉型，小港林園線有重要性及必要性。
捷運局吳義隆局長表示，捷運小港林園線綜合規畫作業於110年12月正式啟動，綜合規劃報告書已在今年6月8日交通部審查委員會完成審查，並於6月24日提請交通部轉行政院審議中。今小港林園線環境影響評估獲行政院環保署核定後，將加速推動捷運小港林園線線建設計畫。
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