金管處辦「麥動金門」線上發表會 邀請看不一樣的金門

由金門國家公園製作的「麥動金門」今日舉辦線上發表會，分享金門的自然與人文之美，此次發表會透過金門國家公園粉絲專頁及YouTube平台直播，不到2小時已超過500人次觀看，不少人都留言表示，「金門好美」。

金管處表示，雖然因為疫情關係無法相聚參與實體發表會，但危機就是轉機，他們轉換模式改為線上發表，並於發表會前於粉絲專頁舉辦影片分享抽獎活動，總計有1805次分享，預計於7月15日抽出得獎名單，送出120份的精美禮品。

此次發表會，也特別邀請實陸比玖影像工作室楊湘文導演分享拍片的點滴，楊湘文表示，他很喜歡金門，金門是個很有溫度的小島、四季有不同的物種、不同的風貌，來金門不用做功課，只要找一間閩南建築的古厝民宿，民宿主人就會分享金門哪裡好玩、哪裡好吃、哪裡好看，非常適合慢遊金門體驗道地金門。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌表示，影片經過長達2年的拍攝時間，萃取出具金門特色的景點、產業及美食等地方資源，展現專屬金門的獨特亮點及活力，期待疫情結束後，旅客能夠親自走訪這個美麗的小島，享受最美好的旅遊體驗。