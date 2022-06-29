金門夏日音樂季來了 超強人氣卡司今揭曉

暑假即將來臨，金門縣府今天表示，最受矚目的「金門夏日音樂季」進入倒數一個月，7月26日至28日一連三天晚上，在后湖海濱公園舉辦，超強卡司熱血表演不停歇，加上夏日風情市集，這場最嗨的夏夜音樂派對，歡迎民眾踴躍來參加。

金門縣政府觀光處今天揭曉「金門夏日音樂季」的內容，活動以「KM PARTY～跟著音浪一起HIGH」為主軸，結合金門特色風情，開演繽紛活潑、熱情洋溢的大型音樂派對，營造屬於金門夏日音樂季的音浪律動及品味生活，演繹一場音樂盛典，越夜越精彩，讓遊客抒發放鬆，不容錯過。

觀光處也揭曉，今年度音樂季的超高人氣卡司雲集，有「迷幻歌王」林宥嘉、療癒系女聲蔡健雅、不敗情歌唱將「動力火車」攜手嗨翻金門，還有「神秘系女歌手」?te 壞特、饒舌歌手婁峻碩、鐵肺女王閻奕格與翻唱天后文慧如…等，星光熠熠。

此外，在地的則有金門流行舞蹈團KDC、金門棠風舞蹈團、TRIO樂團等在地團體與藝人都參與熱情演出，一連三天音樂季預料將高潮迭起。

縣府觀光處長丁健剛表示，近4年來積極將觀光品牌年經化，除了舉辦如金門親子嘉年華、星光節、海洋藝術季……等創新觀光活動，還將戰地文化行銷為網紅打卡熱點，讓金門行銷話題不間斷，也成功吸的引更多的年輕人到金旅遊。