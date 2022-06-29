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最後一批預鑄節塊抵達 楊鎮浯：金門大橋10月定能通車

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋只剩最後一哩路，縣府表示，預計7月下旬合攏，10月順利通車。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋只剩最後一哩路，縣府表示，預計7月下旬合攏，10月順利通車。記者蔡家蓁／攝影

滿載金門大橋最後一批預鑄節塊的船隻今天下午3點多抵達金門外海，金門縣長楊鎮浯率施工團隊搭乘工作船，迎接最後一船預鑄節塊的到來，楊鎮浯除慰勉團隊辛勞，也期許團隊積極推進主橋P44、P46及邊橋P43上構預鑄節塊吊裝作業，希望大橋能在7月下旬合攏，10月順利通車。

頂著32度的高溫，今天下午2時許，楊鎮浯偕同縣府工務處長許鴻志、高公局第二新建工程處長郭呈彰、第二新建工程處第五工務所主任張震宇等人與媒體登上工作船出海，迎接這歷史的時刻。

金門大橋為國內第一座採用預鑄工法之長跨距海上橋梁工程，深槽區主邊橋上構預鑄節塊計有376塊，全數已於110年12月於高雄興達港預鑄場區完成生產，最後一船預鑄節塊，共11塊，於今日下午運抵金門大橋工區。

楊鎮浯表示，看到金門大橋預鑄節塊最後一批到港，非常的感動，他說，興達港預鑄場是為了金門大橋所設置的一個預鑄節塊基地、也是國內最大，在第一個預鑄節塊吊裝的時候，他還有特地過去看，隨著第一塊的吊裝出來，在這麼多人的努力之下，今天伴隨著最後一批預鑄節塊進到金門工區，這也意味著整個金門大橋的工程，進入了最後的階段。

隨著這批最後節塊抵達金門後，興達港的階段性任務也宣告完成，這也是金門大橋在整個大小工程上面最重要的一個里程碑。楊鎮浯說，所有的人伴隨著這一批的預鑄節塊進到工區，大家的心情都是非常興奮，接下來，最後的一哩路，我們所有的團隊，都會持續地盯緊進度，讓這個工程用最好的品質，呈現給鄉親。

金門大橋CJ02-2C標接續工程前於105年11月28日由東丕營造以59億5385萬元得標，於105年12月28日開工起計工期，截至111年6月下旬，實際工程進度為97.48%，預定下月底完成全橋合攏，續行完工、勘驗、驗收、改善、擇期開放通車等作業。

楊鎮浯也重申，目前的進度大概在7月下旬就會完成合攏，整個大橋的主體工程進度是沒有問題；預估在10月通車，這當中的進度，縣府會天天緊盯，沒有問題。

金門縣長楊鎮浯（右）率施工團隊搭乘工作船，迎接最後一船預鑄節塊的到來，並與之合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右）率施工團隊搭乘工作船，迎接最後一船預鑄節塊的到來，並與之合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）在今天下午偕同縣府工務處長許鴻志（右）、高公局第二新建工程處長郭呈彰（左）等人登上工作船，迎接金門大橋的最後一批預鑄節塊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）在今天下午偕同縣府工務處長許鴻志（右）、高公局第二新建工程處長郭呈彰（左）等人登上工作船，迎接金門大橋的最後一批預鑄節塊。記者蔡家蓁／攝影
滿載金門大橋最後一批預鑄節塊的船隻今天下午抵達金門外海，金門縣長楊鎮浯率施工團隊搭乘工作船，迎接最後一船預鑄節塊的到來。記者蔡家蓁／攝影
滿載金門大橋最後一批預鑄節塊的船隻今天下午抵達金門外海，金門縣長楊鎮浯率施工團隊搭乘工作船，迎接最後一船預鑄節塊的到來。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天偕同施工團隊登上工作船，迎接金門大橋的最後一批預鑄節塊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天偕同施工團隊登上工作船，迎接金門大橋的最後一批預鑄節塊。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 楊鎮浯 興達港

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